Ibaneis defende ações para as mulheres e a regularização da 26 de Setembro

Afirmações foram feitas no debate da TV Globo na noite desta terça (28), onde o governador também levou propostas para a saúde e o esporte

Líder nas pesquisas para o Governo do Distrito Federal, o candidato Ibaneis Rocha (MDB) levou propostas e prestou contas sobre seu governo no debate da TV Globo na noite desta terça-feira (28). Entre as medidas, ele disse que pretende ampliar a rede de atendimento às mulheres e regularizar o Assentamento 26 de Setembro.

Ibaneis também falou dos investimentos no esporte, saúde e mobilidade, e rebateu cada ataque dos outros seis candidatos presentes com propostas. “Tenho procurado fazer uma campanha extremamente limpa, tratando das propostas e dos problemas do DF. Não tenho atacado nenhum dos meus adversários, mas tenho sofrido ataques constantes. Quem faz política sem rancor nessa cidade sou exatamente eu”, afirmou.

O governador lembrou a criação da Secretaria da Mulher, da Casa da Mulher Brasileira e da Delegacia da Mulher II, em Ceilândia. Também falou das sete UPAs e dez UBSs construídas, bem como do trabalho para regularizar o Assentamento 26 de Setembro. O chefe do Executivo ainda falou dos mais de R$ 100 milhões investidos no esporte, todo o trabalho para melhorar a mobilidade e também para acolher as minorias.

Veja, a seguir, respostas do governador sobre os temas questionados no debate:

Cuidado com as mulheres

“Criamos a Secretaria da Mulher, abrimos a Casa da Mulher Brasileira, em Ceilândia. Criamos o Botão do Pânico. Criamos programas de qualificação profissional que colocaram diversas dessas mulheres no mercado de trabalho. Vamos continuar trabalhando duro para que o feminicídio seja um crime que não volte a acontecer na nossa cidade. Tenho um questionamento pessoal que eu espero que seja debatido em algum momento no Congresso Nacional no que diz respeito à divulgação desse crime”.

“Não comparo suicídio ao feminicídio. Acredito que a divulgação dos casos não deveria acontecer porque acredito que pode, sim, incentivar. Mas esta não é uma decisão para um governante e sim para ser discutida no Congresso Nacional”.

Sobre o 26 de Setembro

“Nós seguimos a decisão judicial, que não deixou que novas moradias fossem instaladas. E agora temos que fazer todo o projeto de urbanização, com o cuidado necessário por conta das questões ambientais”

“Vamos transformar o 26 de Setembro numa grande cidade, onde as pessoas terão orgulho de morar nas suas casas regularizadas. Estou muito triste com essa ação que foi ingressada no STF [pelo Partido Verde], porque coloca em dúvida tudo aquilo que nós pretendemos fazer”.

Governo propositivo

“Tenho procurado fazer uma campanha extremamente limpa, tratando das propostas e dos problemas do DF. Não tenho atacado nenhum dos meus adversários, mas tenho sofrido ataques constantes. Quem faz política sem rancor nessa cidade sou exatamente eu”.

Apoio ao esporte

“Cuidamos do investimento no esporte como nunca se cuidou. Investimos mais de R$ 105 milhões. Setenta campos de grama sintética e 20 quadras de areia foram construídas”.

Trabalho na saúde

“Não tenho envolvimento com qualquer espécie de corrupção e quem devia estar preocupado é quem está fazendo a campanha mais suja na história do DF, mas isso é coisa de quem não tem compromisso com a verdade. Cuidamos da saúde do DF durante a pandemia, investindo mais de R$ 3 bilhões, construímos 7 UPAs e entregamos 10 UBS, que estão servindo à população. Estamos cuidando da saúde do DF da melhor maneira possível”.

Mobilidade

“Estamos concluindo o BRT Oeste e para um próximo mandato trataremos do BRT Norte, ligando até Planaltina. Também estamos fazendo toda a estruturação da nossa malha viária para permitir que os ônibus andem dentro desses corredores, trazendo mais conforto para a nossa população e para a população do Entorno”.

Apoio à comunidade LGBTQIA+

“O nosso governo criou três repúblicas LGBTQIA+ no Distrito Federal. Temos um ambulatório trans, temos, na cultura, o lançamento do edital de Valorização da Cultura LGBTQIA+, reconhecendo a cultura LGBTQIA+ como área cultural do Fundo de Arte e Cultura, que não era reconhecida. Fortalecemos as diversidades, o núcleo de Enfrentamento à Discriminação e temos dado todo apoio à Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes por Discriminação Racial, Religiosa e Orientação Sexual Contra Pessoa Idosa ou com Deficiência. Nós avançamos muito nessa pauta aqui no Distrito Federal e nós reconhecemos que há uma necessidade cada vez maior de se gerar uma proteção a esses grupos para que eles tenham liberdade. E essa liberdade tem que ser defendida por todos nós