Corpo de Bombeiros tem novo comandante-geral

Paco Britto agradeceu a atuação de Bomfim e deu as boas-vindas ao novo comandante-geral dos Bombeiros

O coronel Rogério Alves Dutra é o novo comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. O homem tomou posse, na manhã desta quarta-feira (24), em uma solenidade na Academia de Bombeiro Militar, no Setor Policial Sul. Na ocasião, ele recebeu a espada símbolo do comando da instituição do ex-comandante-geral, William Bomfim, que deixou o cargo no dia 14 de outubro.

Bomfim contou sua história e enumerou feitos de sua gestão, como a construção dos quartéis Central e de Ceilândia, o ingresso de novos militares e promoção de oficiais. Agradeceu ao governador Ibaneis Rocha e ao vice-governador Paco Britto – que prestigiou a solenidade – e anunciou o encerramento de sua carreira militar de 33 anos. “Estou iniciando um novo ciclo, como advogado, mas continuarei trabalhando para uma Brasília cada vez melhor”, afirmou.

Paco Britto agradeceu a atuação de Bomfim e deu as boas-vindas ao novo comandante-geral dos Bombeiros. “Desejo que o senhor tenha sucesso em liderar a instituição de valorosos homens e mulheres que doam suas vidas em prol do bem-estar da população do Distrito Federal”, disse.

“Reafirmo o respeito e o compromisso do Governo Ibaneis Rocha com o Corpo de Bombeiros Militar do DF e seus integrantes. O respeitado grau de profissionalismo é resultado da incansável busca pelo aprimoramento dos recursos humanos e aquisição de equipamentos para o desempenho das atividades da instituição”, apontou o vice-governador.

Em discurso que também enfatizou as conquistas do CBMDF e elencou ações positivas da atual gestão, o secretário de Segurança Pública, Júlio Danilo, destacou a importância da instituição na atuação conjunta de todas as forças de segurança do DF. “É uma diretriz do governador Ibaneis Rocha e vem dando resultados expressivos à queda nos índices de criminalidade e a defesa social. O Corpo de Bombeiros tem um papel fundamental nas ações da segurança pública pelo foco que tem em salvar vidas”, afirmou.

O evento contou com todo o protocolo seguido pelos militares, como apresentação do Hino Nacional e do Corpo de Bombeiros, revista às tropas feitas pelos ex e atual comandantes-gerais da instituição, desfile e banda dos militares. Contou ainda com sermões dos capelães católico e evangélico dos Bombeiros, padre Fernando Rebouças e pastor Edmilson Alves, que enfatizaram a importância de um comando para as tropas.