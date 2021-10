CORD apreende ‘Stoney Gumies’, uma espécie de bala de maconha em Taguatinga

O traficante preso foi monitorado por policiais da CORD enquanto recebia uma encomenda em sua própria residência

A Coordenação de Repressão às Drogas cumpriu a operação Stoney Gumies. A investigação, voltada a combater o tráfico de drogas, apreendeu um indivíduo por tráfico interestadual de entorpecentes. O preso vendia as chamadas ‘Stoney Gumies’, uma espécie de bala de maconha.



O traficante preso foi monitorado por policiais da CORD enquanto recebia uma encomenda em sua própria residência, localizada na região administrativa de Taguatinga, DF.

Após a entrega da encomenda, Policiais Civis abordaram o traficante solicitando a abertura da encomenda. Ao abrir a embalagem, os policiais encontraram onze envelopes de “stoney gumies – 500mg de THC”, além de duas porções de haxixe com alta concentração de THC.

As Stoney Gumies são um alimento com infusão de canabidinóides. Os canabinóides comestíveis são processados de forma diferente dos canabinóides inalados. Quando a erva é ingerida, os canabinóides entram na corrente sanguínea através do estômago e do fígado, o que aumenta a potência e retarda o início dos efeitos. Esse processo também prolonga os efeitos intoxicantes, às vezes fazendo com que durem de quatro a seis horas.

Três balanças de precisão, uma porção de skunk, alguns recipientes pequenos de vidro contendo uma substância líquida amaraleda que ele revelou tratar-se de canabidiol, bem como uma estufa outros materiais utilizados

para o cultivo da maconha ainda foram encontrados na casa do traficante.

O homem foi encaminhado à Coordenação e após autuado, encontra-se a disposição da justiça, estando sujeito

a uma pena de reclusão que pode variar de 15 a 30 anos.

As embalagens das “Stoney Gumies” estavam vazias. Muito provavelmente foram adquiridos como moldes para produção da goma pelo autuado.