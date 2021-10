Falando em saúde, Sobradinho II ganha nova UBS

“85% dos problemas na saúde são resolvidos nas unidades básicas, por isso vamos incentivar bem mais entregas nessa área”, destacou o governador

A região administrativa de Sobradinho II têm passado por uma constante revitalização. Recentemente, foi feita a troca da iluminação pública com a adesão das lâmpadas de LED, operações tapa-buracos, limpezas de bocas de lobo, pinturas de meio-fio e poda de árvores. A cidade também ganhou oito quilômetros de calçadas novas e sete Pontos de Encontros Comunitários (PECs). Com um investimento de R$3,2 milhões, a cidade ganhou uma nova Unidade Básica de Saúde (UBS) que foi inaugurada na quadra AR 5 da Vila Buritizinho e vai beneficiar cerca de 13 mil moradores da região.

“85% dos problemas na saúde são resolvidos nas unidades básicas, por isso vamos incentivar bem mais entregas nessa área”, destacou o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), durante o evento de inauguração. “Agora que retomamos a vida, dentro da maior normalidade possível, temos que acelerar nessa questão da saúde porque a população sofreu muito com a pandemia. Agora nós temos um trabalho muito grande: devolver a saúde à população do Distrito Federal”, completou Ibaneis.

Erguida através de uma parceria entre o Governo do Distrito Federal (GDF) e a Novacap, a unidade possui em torno de 870 metros quadrados de área útil, que incluem recepção, sala de espera e acolhimento, gerência, administração, depósitos, espaços para atividades educativas e palestras, consultórios, salas de vacinas, fraldário e banheiros adaptados.

“Quero saudar a liderança da região. Tenho alegria de caminhar com a Câmara Legislativa, que trabalha olhando para a população e com isso a gente tem conseguido muito para o DF. Nós montamos uma bela equipe de trabalho para fazer com que essa cidade ande. O mais difícil num governo, é fazer a cidade andar, é fazer a população sentir a presença do governo”, declarou Ibaneis Rocha em discurso. Quando o secretário de Saúde do DF, Manoel Pafiadache tomou a palavra, comentou que a unidade vai realizar mais de 300 consultas por dia, com a meta principal de aproximar a saúde da população. Segundo Pafiadache, é compromisso da pasta manter os insumos, equipamentos, médicos e enfermeiros disponíveis para que não haja descontinuidade nos serviços.

De acordo com o administrador regional Osmar Felício, a UBS trará inúmeras vantagens pois se tratava de uma reivindicação antiga dos moradores do bairro. Em discurso na solenidade de entrega, pediu um minuto de silêncio em respeito às vítimas da Covid-19 e declarou: “Agora é só agradecimento. […] Foram tempos difíceis, atravessamos o pior da pandemia, mas nem por isso deixamos de cuidar da cidade e do povo dessa cidade. Desde então, a nossa equipe, mesmo que pequena, mas de valor, foi para a rua”. Osmar comentou que existem licitações para a reforma de quadras de esportes da cidade e que está em andamento a pavimentação da Vila Rabelo e a construção da quadra de grama sintética do bairro.

Também participaram da entrega da UBS o secretário de governo José Humberto, a secretária de Justiça e Cidadania, Marcela Passamani, o deputado federal Julio Cesar, a deputada federal Celina Leão, o deputado distrital Agaciel Maia e o presidente da Novacap, Fernando Leite.

Mais tarde, no mesmo dia, Ibaneis Rocha comentou nas redes sociais: “Não tem coisa melhor que começar a semana entregando mais saúde para a população”. Segundo o chefe do Executivo local, essa já é a 8ª unidade entregue desde o início do seu mandato e a 4ª entregue este ano, contando com a do Jardins Mangueiral, Paranoá Parque e Riacho Fundo II. “Vou continuar trabalhando firme e de forma acelerada para recuperar não só a saúde do DF, mas toda a infraestrutura, a segurança, a educação e, acima de tudo, a assistência social. […] Tenho plena convicção que vou entregar um Distrito Federal melhor do que eu recebi”, declarou Ibaneis pelo Twitter.