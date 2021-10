HRC passa por revitalização completa

A ortopedia está passando por uma completa revitalização e, em breve, poderá ampliar os atendimentos prestados no local

Após 40 anos de existência, o Hospital Regional de Ceilândia (HRC) irá receber a primeira revitalização, com reparos em diversos setores, como a ortopedia que terá a capacidade aumentada depois da grande obra.

“O HRC necessitava dessa modernização. Trocamos pisos, revestimentos, e parte elétrica e hidráulica de vários setores. É importante frisar também que fizemos a sinalização das áreas do hospital e também atendemos as exigências das normas de segurança do Corpo de Bombeiros Militar do DF, que realizou todas as vistorias e atestou que essas normas foram atendidas”, explica a Superintendente da Região de Saúde Oeste, Lucilene Florêncio.

Os trabalhos são executados por meio do contrato de manutenção predial. De acordo com Lucilene Florêncio, o corredor central, que é a porta de entrada da unidade, há muitos anos pedia uma reforma. Pisos estão sendo trocados por granitina, um material mais resistente e de fácil limpeza, e as paredes de azulejos, substituídas por cerâmica.

Ortopedia

A ortopedia está passando por uma completa revitalização e, em breve, poderá ampliar os atendimentos prestados no local. Os trabalhos ocorrem em oito enfermarias, seis banheiros, na sala de procedimentos e no posto de enfermagem. Esses espaços irão receber troca de piso, pintura e mobiliário, como novas cadeiras para acompanhantes.

As portas das enfermarias estão sendo ampliadas de 70 cm para 120 cm, o que irá facilitar a entrada das macas no local. Além disso, a iluminação do setor será toda revitalizada. Para a superintendente, as mudanças são um ganho para todos.

“Tanto o usuário quanto os trabalhadores que atuam no HRC merecem estar numa ambiência melhor, num local de mais fácil higienização que atende todas as normas sanitárias da Anvisa e Vigilância Sanitária”, destaca Lucilene Florêncio.

Ambulatório

Os pacientes que usam os serviços do ambulatório sentirão a diferença em breve. O forro do setor foi trocado por um novo e a parte elétrica, por ser muito antiga, foi revitalizada por completo trazendo mais segurança. Os banheiros feminino e masculino também receberam um cuidado especial, além da sala de fisioterapia que ganhou piso e pintura das paredes.

A lavanderia recebeu duas máquinas de lavar e uma secadora de roupas. A chegada desses equipamentos possibilitará maior eficiência em menos tempo, já que a lavanderia do HRC recebe demandas de várias UBSs da região Oeste.

Pediatria

O setor destinado ao atendimento emergencial para as crianças ganhou um ar lúdico. Um artista local presenteou a unidade com sua arte desenhada na entrada e no interior da recepção, com uma harmonização utilizando a técnica do grafite, deixando o ambiente mais leve e mais colorido para receber os pequenos pacientes.

A radiologia também passou por adequações. A sala da mamografia foi totalmente revisada, do chão ao teto, bem como a sala de raio-x, que recebeu iluminação, pintura e a construção de um novo biombo baritado (ambiente que abriga e protege da radiação o profissional de radiologia enquanto o exame de raio-x está sendo executado).

Ainda nesse setor, a sala da tomografia vai passar por manutenção a partir desta segunda (25) e receberá dois novos tomógrafos. O primeiro já está na unidade aguardando instalação, que ocorrerá em breve, e o segundo está previsto para ser entregue à unidade em novembro. Com a chegada dos novos equipamentos, a expectativa é aumentar a oferta desse exame para toda a rede pública de saúde.

A superintendente diz estar muito feliz e orgulhosa por tais melhorias ocorrerem durante sua gestão na superintendência, que são benfeitorias que perduram por longos anos.

“Essa é a nossa alegria. Em resumo, estamos atendendo as exigências das normas regulamentares e melhorando a ambiência, dando melhores condições de trabalho e de segurança aos profissionais e maior conforto para a população. Este é um momento de grande avanço e transformação dentro do HRC”, finaliza Lucilene Florêncio.

As informações são da Secretaria de Saúde