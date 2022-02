Confira os novos bolsistas da UDF

Ao todo, 51 servidores públicos serão beneficiados pelo programa, que viabiliza o acesso, totalmente gratuito, a cursos de graduação do UDF

Foi divulgada, nesta quarta-feira (16), a lista final para o programa de concessão de bolsas de estudo do Centro Universitário do Distrito Federal (UDF), destinado a servidores públicos e à sociedade, contemplado para o segundo semestre deste ano.

Ao todo, 51 servidores públicos serão beneficiados pelo programa, que viabiliza o acesso, totalmente gratuito, a cursos de graduação do UDF. Além desses, 36 membros da sociedade civil do Distrito Federal também foram contemplados com a bolsa de estudo integral e gratuita.

O processo de seleção do primeiro semestre letivo de 2022 teve 332 inscrições de servidores públicos e 153 de membros da sociedade civil habilitadas pela comissão, tendo sido o curso de direito o mais procurado em ambos os grupos de inscrições.

“Fomentar a educação é projetar um futuro próspero para Brasília. Este programa oferece a oportunidade para cidadãos e servidores públicos obterem acesso à educação superior, ou seja, é mais uma forma de valorizar a nossa sociedade e os nossos servidores e também de aprimorar a prestação dos serviços públicos. Os frutos serão para todos”, disse a titular da Secretaria Executiva de Valorização e Qualidade de Vida (Sequali), Adriana Faria.

Os contemplados poderão realizar o vestibular para o curso em que requereram a bolsa de estudo. Uma vez aprovado, basta o candidato fazer a matrícula na instituição para ter o benefício concedido pelo programa.

“É muito bom concluir mais uma edição desta seleção, contemplando 87% das vagas oferecidas pelo UDF. É uma alegria imensurável. Este é um projeto transformador e motivador que proporciona oportunidades de crescimento individual e profissional e transforma vidas”, celebrou a diretora-executiva da Egov, Juliana Tolentino.

Após a divulgação do resultado final, o UDF receberá ofício com a relação dos contemplados em cada curso. O procedimento de ingresso e matrícula no curso superior é de inteira responsabilidade do candidato, que deverá seguir as exigências da instituição de ensino.

A comissão de avaliação do programa de concessão de bolsas de estudo publicará na quinta (17), no DODF, novo edital convocando os candidatos inscritos e habilitados que não foram contemplados dentro do número de vagas para manifestar interesse nas vagas remanescentes distribuídas em sete cursos.

As informações são da Agência Brasília