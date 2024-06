Confira os locais da prova para níveis médio e técnico do concurso da Novacap

Candidatos para os cargos de níveis médio e técnico do concurso público da Novacap devem consultar os locais de provas no endereço eletrônico concursos.quadrix.org.br. As provas ocorrem neste domingo (30), no turno da tarde, com duração de quatro horas, considerando o horário oficial de Brasília. A abertura dos portões será às 12h45, e o fechamento, às 13h45.

Conforme o edital, o candidato deve comparecer ao local designado para a realização das provas munido de caneta esferográfica de tinta azul ou preta fabricada em material transparente, do comprovante de inscrição e do documento de identidade original.

São considerados documentos de identidade: carteiras expedidas pelos comandos militares, secretarias de Segurança Pública, institutos de identificação e pelo Corpo de Bombeiros Militar, além de documentos expedidos pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional (ordens, conselhos e afins), passaporte brasileiro, Certificado de Reservista, carteiras funcionais expedidas por órgão público que valham como identidade, carteiras de trabalho, carteiras de identidade do trabalhador e carteiras nacionais de habilitação em papel (somente o modelo com foto).

Os candidatos de nível superior que fizeram a prova no domingo passado já podem conferir o gabarito preliminar do teste objetiva também no site da banca organizadora. Também estão disponíveis documentos como o padrão preliminar de resposta da prova discursiva e a cópia das provas aplicadas, entre outros.

*Com informações da Agência Brasília