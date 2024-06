Circuito de Festejos Juninos atrai cerca de 30 mil pessoas no primeiro fim de semana

O Circuito de Festejos Juninos no Distrito Federal proporcionou um fim de semana repleto de alegria e animação para os moradores de Ceilândia, Cruzeiro e Recanto das Emas, nos dias 21, 22 e 23. Com uma participação estimada em 30 mil pessoas na primeira etapa, o evento teve como foco a autêntica cultura nordestina. As festividades incluíram apresentações de bandas e músicos locais, além de muita dança e culinária típica desta época do ano.

No Recanto das Emas, o casal Denise Melo e Lucas Souza participou com grande expectativa do aguardado evento junino. “Nos preparamos durante todo o ano para desfrutar das festas juninas e saborear as delícias típicas”, disse Denise. “Ficamos surpresos com o evento, foi muito diferente das festas que costumamos frequentar. Mal posso esperar pelo próximo ano”. Lucas também elogiou: “Sem falhas. Espero que nossa cidade tenha mais eventos como esse nesta época do ano”.

O secretário de Cultura e Economia Criativa do DF, Cláudio Abrantes, ressalta a valorização das festividades como manifestação da cultura nacional: “As festas juninas, assim como as quadrilhas, são uma parte importante da nossa cultura, e é é com enorme satisfação que a Secec [Secretaria de Cultura e Economia Criativa] apoia a difusão desses festejos, com uma programação de qualidade e gratuita”.

As festividades seguem com destaque em diversas localidades do DF. Haverá 38 apresentações em dez regiões administrativas, com entrada gratuita. Ao todo, 55 quadrilhas juninas, representando diversas entidades do DF, participam do evento, trazendo riqueza de danças, músicas e trajes típicos da celebração.

Agora, o Circuito de Festejos Juninos está se preparando para a Etapa 2: Planaltina, no Estacionamento da Administração Regional, e Gama, no Estacionamento do Estádio Bezerrão no Gama, serão palco das festas nos dias de sexta (28) a domingo (30). A expectativa é de que o evento continue a atrair grandes públicos, mantendo a energia e a animação características das festas juninas.

O circuito, que conta com cinco etapas no total, continuará percorrendo o Distrito Federal até o final de julho.

Confira abaixo a programação.



Etapa 2 – De sexta (28) a domingo (30), a partir das 19h

⇒ Planaltina: Candangão Junino – Estacionamento da Administração Regional

⇒ Sobradinho: Circuito de Quadrilhas Juninas – Estacionamento do Estádio Augustino Lima.

Etapa 3 – 5 a 7 de julho

⇒ São Sebastião: Gonzagão – União Junina

⇒ Paranoá: Circuito de Quadrilhas – Estacionamento da Administração Regional, Praça Central

Etapa 4 – 12 a 14 de julho

⇒ Samambaia: Gonzagão – União Junina, Estacionamento do Castelo Forte

⇒ Taguatinga: Circuito de Quadrilhas Juninas – Estacionamento do Estádio Serejão

Etapa 5 – 26 a 28 de julho

⇒ Ceilândia: Candangão Junino – Praça do Trabalhador

*Com informações da Seecec