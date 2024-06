Estrutural ganhará núcleo para inclusão esportiva de pessoas com deficiência intelectual

A Região Administrativa da Estrutural vai ganhar um núcleo de atendimento voltado às pessoas com deficiência intelectual. O Paraesporte, maior projeto socioesportivo do país, será desenvolvido no Centro Olímpico e Paralímpico (COP) e contará com o apoio da Secretaria de Esporte e Lazer do DF (SEL). A solenidade de lançamento do projeto será nesta quarta-feira (26), às 9h, no COP da Estrutural.

Ao longo de 13 anos o Paraesporte vem transformando a vida dos alunos e de seus familiares, por meio do esporte como ferramenta de inclusão. O projeto vai oferecer aos participantes aulas de natação, hidroginástica, futebol, futsal e bocha.

Segundo um estudo realizado pelo Instituto de Pesquisa e Estatística do Distrito Federal (IPEDF), em 2021, 113.642 pessoas com deficiência residiam no DF, correspondendo a 3,8% da população com dois anos ou mais. Entre elas, 43,2% possuíam deficiência visual; 22,6%, múltipla; 19,8%, física; 7,2%, auditiva e 7,2%, intelectual/mental.

Serviço

⇒ Lançamento do projeto Paraesporte

⇒ Data: quarta (26)

⇒ Hora: 9h

⇒ Local: Centro Olímpico e Paralímpico da Estrutural.

*Com informações da SEL