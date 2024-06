Campanha promove a saúde de servidores de segurança pública nesta quarta (26)

Em parceria com a Secretaria de Saúde (SES), a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal realiza, nesta quarta-feira (26), exames laboratoriais de rotina gratuitos para os servidores da pasta. O objetivo é incentivar o cuidado com a saúde e promover o bem-estar. A ação integra o Eixo 5 – Servidor Mais Seguro -, do programa DF Mais Seguro – Segurança Integral. A coleta dos exames será feita no térreo do Centro Integrado de Operações de Brasília (Ciob).

Com os resultados dos exames será possível fazer orientação de ações de promoção à saúde no trabalho, principalmente de forma preventiva. “Será possível identificar possíveis agravos e adoecimentos, além de possibilitar abordagens estratégicas de impacto na qualidade de vida do servidor dentro da prática laboral”, ressalta o secretário-executivo de Gestão Integrada, Bilma Angelis.

Serão realizados exames de sangue como hemograma, glicemia de jejum, hemoglobina glicada, uréia, creatinina, transaminase oxalacética (TGO), transaminase pirúvica (TGP), gamaglutamiltransferase (GGT), lipidograma, hormônio tireoestimulante (TSH), ácido úrico, PSA livre e total (para homens a partir de 45 anos), rotina de urina (EAS), sangue oculto nas fezes (a partir de 45 anos) e citologia oncológica/Papanicolau (para mulheres).

O atendimento será das 8h às 10h na Sala de Integração do Centro Integrado de Operações de Brasília (CIOB), anexo ao prédio principal da secretaria.

*Com informações da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP-DF)