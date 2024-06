Operação da PCDF combate exploração de menores na internet

Nesta terça-feira (25), a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), através da Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos (DRCC/DPE/PCDF), lançou a Operação “Silêncio dos Inocentes” para combater a exploração de menores na internet. A ação contou com a colaboração do Instituto de Criminalística (IC/PCDF) e do CyberLab do Ministério da Justiça.

A operação foi desencadeada após intensas investigações, resultando em mandados de busca e apreensão nas regiões do Gama e São Sebastião. Dois jovens, de 18 e 19 anos, foram presos em flagrante, suspeitos de participar de um grupo criminoso responsável por forçar menores a cometerem automutilação e sofrerem abusos sexuais virtuais.

No cumprimento dos mandados, as autoridades apreenderam computadores e celulares contendo material pornográfico infantil.

Durante os interrogatórios, os suspeitos explicaram como o grupo operava, utilizando ameaças para induzir as vítimas a se automutilarem e se submeterem a abusos ao vivo. Um dos detidos revelou que centenas de crianças e adolescentes foram alvo desses crimes, embora ele tenha alegado que as ameaças eram feitas por outros membros do grupo.

Os acusados enfrentarão processos pelos crimes previstos nos artigos 241-A e 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), podendo receber penas de até 10 anos de reclusão. Outras acusações penais poderão ser adicionadas conforme o progresso das investigações. A plataforma usada pelo grupo criminoso já foi desativada.