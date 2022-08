Parceria entre Instituto de Cardiologia e Transplante e a Secretaria de Saúde visa melhorar atendimento público

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal e o Instituto de Cardiologia e Transplantes do Distrito Federal assinaram um novo contrato

Para ampliar os serviços oferecidos, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) e o Instituto de Cardiologia e Transplantes do Distrito Federal (ICDF) assinaram um novo contrato. Segundo a SES-DF, serão mais de 100 cirurgias reguladas por mês, e o atendimento emergencial para infartados também será oferecido para fortalecer o atendimento da rede pública.

O novo contrato regular foi assinado, para o atendimento especializado de cirurgias cardíacas adulta e pediátrica. De acordo com a SES-DF, por mês, vão ser oferecidos 103 procedimentos cirúrgicos. Destes números, 80 para público geral e 23 infantil. O acordo tem validade de 24 meses, sendo prorrogável por até três anos.

Para a secretária de saúde, Lucilene Florêncio, é uma vitória que precisa ser comemorada. “O serviço estava sendo contratado emergencialmente. Agora, temos um contrato regular bem melhor que o anterior com a possibilidade de perdurar até 5 anos”, destaca.

O Instituto de Cardiologia e Transplantes do DF, informa que o valor do acordo é de R$ 186 milhões. Segundo a subsecretária de Administração Geral, Gláucia Menezes, o valor inicial apresentado pelo ICTDF era maior do que o preço final. “Mas a gente negociou um desconto e conseguimos fechar mais barato”, completou. A proposta inicial do instituto para a prestação dos serviços era de R $209.268.859,24.

Para Valda César, diretora do ICTDF, o contrato trará algumas ampliações em relação aos serviços que vinham sendo oferecidos, como o atendimento emergencial para infarto agudo do miocárdio (IAM), cirurgias neurológicas e transporte de pacientes. A diretora acredita que o grande destaque é o atendimento de urgência para infartados. “Além disso, a gente prosseguirá ofertando os procedimentos minimamente invasivos para tratamento de cardiopatia congênita e as cirurgias reguladas pelo complexo”, completou.

Valda avalia que para o ICTDF, a nova condição contratual é um importante passo, mas também um grande desafio, pois haverá metas e indicadores desafiadores, além de monitoramento de resultados e grandes responsabilidades junto ao gestor local – SES/DF. Além disso, o órgão relata que serão realizados ajustes importantes nos processos de trabalho, parâmetros de segurança do paciente serão reforçados e haverá ampliação da produtividade, dentre outras questões.

De acordo com Valda, como serviço complementar de saúde, o Instituto é um hospital de referência para a rede de saúde pública, e o novo contrato vem para reforçar a importância estratégica do atendimento ao sistema. “Pois essa condição foi conquistada a partir do comprometimento de todos, da dedicação aos usuários do SUS, e realização de atendimento de excelência e humanizado”, completa.

Atualmente, o ICTDF aguarda a publicação do edital de credenciamento para apresentar sua proposta em relação à contratualização para os serviços de transplante de órgãos e tecidos.