Setor produtivo unido pela reeleição de Ibaneis

Governador foi recebido por representantes do comércio de bens, serviços e turismo na noite desta terça-feira (30)

O bom trabalho do governador Ibaneis Rocha junto ao setor produtivo tem colhido bons frutos para o Distrito Federal, o que faz com que diversos empresários e associações anunciem apoio à reeleição do emedebista. Foi o que aconteceu na noite desta terça-feira (30), em evento promovido pelo setor no Unique Palace, no Setor de Clubes Sul.

“Estamos aqui reunidos com o setor produtivo e todos têm algo a comemorar, uns mais, outros menos, mas isso me alegra muito. Queremos que os empresários gerem muitos empregos e estejam dispostos a investir dinheiro aqui no DF”, disse Ibaneis Rocha. “Os empresários investem porque acreditam no nosso governo e eu quero ver o DF cada vez mais na ponta. É hora de vocês devolverem esse apoio votando no 15 no dia 2 de outubro”, pediu.

Em três anos e oito meses, Ibaneis Rocha adotou uma série de medidas em prol do setor produtivo e da economia do DF. O Banco de Brasília (BRB) foi uma das molas propulsoras para esse campo econômico. Juntos, os programas Supera, Acredita e Avança DF do BRB movimentaram R$ 12,3 bilhões em créditos para 282 mil clientes pessoas física e jurídica. A gestão Ibaneis também disponibilizou R$ 26 milhões em microcrédito para 1,7 mil microempreendedores (Prospera DF).

Apoio que também veio no refinanciamento de dívidas. Em dez anos, o DF receberá um montante de R$ 4,1 bilhões a partir dos programas Refis I e Refis Ii. Outras medidas adotadas foram a redução de ICMS para diferentes categorias e produtos, o fim da Difal – que beneficia diretamente os pequenos e médios empresários – e a transferência da Junta Comercial para o DF.

A isenção, remissão e o parcelamento de impostos também foi lembrado no encontro com o governador, bem como o apoio ao setor hoteleiro e de turismo e a criação de auxílios e benefícios a diferentes públicos.

Presidente da Fecomércio-DF, José Aparecido da Costa Freire elogiou o trabalho da gestão. “Muito obrigado pela receptividade e por tudo o que foi conquistado nesses três anos e oito meses”, disse.