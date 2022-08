PMDF resgata menor em casa de prostituição

Na tarde de terça-feira, 30, a PMDF resgatou uma menor de idade que estava sendo mantida em cárcere e sendo forçada a se prostituir

Na tarde de terça-feira, 30, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), por meio do RP 30 do 10º BPM de Ceilândia, durante o atendimento de um suposto assalto a ônibus coletivo, resgatou uma menor de idade que estava sendo mantida em cárcere e sendo forçada a se prostituir.

A menor ligou para o 190 pedindo apoio à PMDF informando que estava em um ônibus sendo assaltado. Quando os policiais chegaram a menor informou a realidade, estava sendo forçada a se prostituir e entregar o dinheiro em uma casa do SHSN.

A menor informou ainda que naquele mesmo dia havia sido agredida e ameaçada, e teve os pertences de seu filho jogados fora.

A RP 30, comandada pelo Sgt. Cleber, utilizando as informações obtidas, encontraram e prenderam a mulher.

Ela foi presa e autuada na DEAM II pelo crime de favorecimento à prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança, ou adolescente, ou de vulnerável.