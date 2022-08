Veja a agenda dos candidatos ao GDF para esta quarta (31)

Na última terça-feira (30), o Instituto Ipec divulgou o resultado da mais nova pesquisa eleitoral ao GDF, que tem Ibaneis na frente

Pesquisa realizada pelo Instituto Ipec e divulgada na última terça-feira (30), mostrou o atual governador, Ibaneis Rocha (MDB), como favorito a vencer a eleição para o Governo do Distrito Federal (GDF), com 41% dos votos – na pesquisa anterior, divulgada em 15 de agosto, ele tinha 38% das intenções de votos.

Atrás dele vem Leila do Vôlei (PDT), com 9%, Paulo Octávio (PSD), com 9%, Leandro Grass (PV), com 7%, e Izalci (PSDB), com 5%. Renan Arruda (PCO), Keka Bagno (PSOL), Coronel Moreno (PTB) e Robson da Silva (PSTU) ficaram com menos de 2% das intenções de votos. Teodoro da Cruz (PCB) não pontuou.

Cerca de 11% das pessoas não sabiam ou preferiram não responder em quem vão votar, enquanto 13% dos perguntados afirmaram votar branco ou nulo.

Confira agora a agenda dos candidatos ao Buriti para esta quarta, em ordem alfabética.

Coronel Moreno (PTB):

9h: futebol com veteranos no Setor Oeste do Gama

11h30: almoço com integrantes da reserva do Exército Brasileiro, em clube na Asa Norte

14h: workshop em auditório de faculdade, na Asa Sul

15h: caminhada na Rodoviária

Ibaneis Rocha (MDB):

9h30: café da manhã no Sindicato das Indústrias

10h: visita ao Recanto das Emas

Izalci (PSDB):

15h15: sabatina no Conselho de Desenvolvimento, Sustentável e Estratégico (Codese)

20h: posse dos membros da Academia de Letras e Belas Artes de Sobradinho (ALAS)

21h30: lançamento da candidatura de deputada federal, no Gama

Leandro Grass (PV):

8h30: gravação de vídeos

12h: panfletagem e conversa com estudantes, esportistas e artistas no Guará

12h: almoço com apoiadores na feira do Guará

15h: sessão ordinária no Plenário da CLDF

18h30: caminhada no comércio e nas faculdades de Águas Claras

Leila do Vôlei (PDT):

12h30: panfletagem no Setor Comercial Sul

Lucas Salles (Democracia Cristã – DC):

10h: apresenta a proposta do Hospital do Idoso no Hran

17h: sabatina no Conselho de Desenvolvimento, Sustentável e Estratégico (Codese)

Keka Bagno (Psol):

11h às 12h: vista a escola no Lago Norte

13h: entrevista para a imprensa

19h às 21h: comício domiciliar, na Asa Norte

Paulo Octávio (PSD):

9h: visita ao Lago Norte

10h15: visita ao Lago Sul

14h: visita ao comércio do Sudoeste

Renan Arruda (PCO):

O candidato não tem agenda pública nesta quarta-feira

Robson da Silva (PSTU):

11h: panfletagem no Restaurante Comunitário do Recanto das Emas

Teodoro da Cruz (PCB):

10h: ida ao TSE para acompanhar o fechamento das urnas

17h15: panfletagem na rodoviária do Plano Piloto