Com fila, GDF pretende priorizar pacientes não covid

Segundo o secretário da Saúde, os pacientes com covid que estão internados serão transferidos para os hospitais de campanha

Cerca de 40 mil pessoas aguardam nas filas dos hospitais públicos da capital em busca de atendimento eletivo. Por isso, o Distrito Federal decidiu priorizar o grupo e voltar com ações que ficaram paradas durante a pandemia de covid-19, como as cirurgias eletivas.

Segundo o secretário da Saúde, general Manoel Pafiadache, os pacientes com covid-19 que estão internados nas unidades regulares de saúde serão transferidos para os Hospitais de Campanha. O objetivo da decisão é zerar as filas de atendimento e cirurgias.

Junto ao general, a secretária-adjunta de Assistência à Saúde, Raquel Beviláqua, informou que 105 leitos já foram desocupados com a realocação dos pacientes com coronavírus. Ainda de acordo com ela, já houveram remanejamento nos Hospitais de Sobradinho, do Gama, Samambaia, Asa Norte e Ceilândia.

“Temos três hospitais de campanha com leitos de suporte ventilatório. Estamos fazendo a remobilização. Vamos continuar com mais pessoas transferidas do Hospital da Asa Norte e outros. Hoje, nossa demanda não Covid está muito maior que a demanda Covid. Temos 40 mil pessoas na fila de espera por atendimento”, disse Beviláqua.

Delta

O DF registrou, nos últimos cinco dias, mais oito casos da variante Delta da covid-19. Segundo o subsecretário de Vigilância à Saúde, Divino Valero, o total já chega a 181. As informações foram compartilhadas em coletiva de imprensa nesta segunda-feira (30).

Ainda de acordo com Valero, o total de óbitos também aumentou, indo de quatro confirmadas para cinco. Além dessas, mais três estão sendo investigadas.