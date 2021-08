DF vai receber 37 mil doses de vacinas contra a covid-19

As vacinas serão distribuídas pelo Ministério da Saúde que vai entregar, ao todo, 3 milhões de doses nos próximos dias

O Distrito Federal receberá, nesta segunda-feira (30), 37.780 doses de vacinas contra a covid-19. Serão 10.530 doses da Pfizer e 27.250 da AstraZeneca.

As vacinas serão distribuídas pelo Ministério da Saúde que vai entregar, ao todo, 3 milhões de doses nos próximos dias para os estados e para o DF. A pasta recomenda que o lote seja utilizado para aplicação de segundas doses.

Atualmente, o DF vacina pessoas com 17 anos ou mais sem comorbidades. Adolescentes que têm entre 12 e 17 anos e possuem comorbidades também já podem se vacinar.

O Distrito Federal vacinou, em três dias, o total de 25.730 pessoas contra a covid-19, sendo 9.550 com a primeira dose, 16.163 com a segunda dose e 17 com a dose única.

Somente na sexta-feira (27), foram vacinadas 7.494 pessoas com a primeira dose, 12.343 com a segunda e 17 com a dose única da Janssen. No sábado (28) foram 1.344 D1 aplicadas, além de 2.672 D2. Neste domingo (29), 712 pessoas iniciaram o esquema vacinal com a D1 e 1.148 completaram o ciclo com a D2.