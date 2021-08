DF registra mais 8 casos da variante Delta; total já é de 181

Ainda de acordo com Valero, o total de óbitos também aumentou, indo de quatro totais para cinco. Além dessas, mais três estão sendo investigadas

O Distrito Federal registrou, nos últimos cinco dias, mais oito casos da variante Delta da covid-19. Segundo o subsecretário de Vigilância à Saúde, Divino Valero, o total já chega a 181. As informações foram compartilhadas em coletiva de imprensa nesta segunda-feira (30).

Ainda de acordo com Valero, o total de óbitos também aumentou, indo de quatro confirmadas para cinco. Além dessas, mais três estão sendo investigadas.

Vacinação

O Distrito Federal decidiu continuar antecipando a segunda dose dos imunizantes AstraZeneca e Pfizer para aqueles que teriam o reforço marcado até dia 7 de setembro. Segundo Divino Valero, as pessoas já podem procurar os postos a partir desta terça-feira (31)

Ainda assim, Valero informou que, por enquanto, não haverá avanço na vacinação dos adolescentes. De acordo com o subsecretário, a idade está para pela falta de doses da Pfizer.

Nesta semana, o GDF espera receber 27.250 doses da AstraZeneca e 10.530 de Pfizer, porém todas para D2.

Atualmente, a capital imuniza pessoas com 17 anos ou mais sem comorbidades. Jovens que têm entre 12 e 17 anos e possuem comorbidades também já podem se vacinar. Somente na última sexta-feira (27), foram 7.494 pessoas vacinas com a primeira dose, 12.343 com a segunda e 17 com a dose única da Janssen.