Colisão seguida de capotamento resulta em óbito em Brazlândia

O CBMDF atendeu a uma ocorrência referente a colisão entre dois veículos de passeio seguida de capotamento, resultando em um óbito e um ferido

Na madrugada desta sexta-feira, 02, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a uma ocorrência, empregando 03 viaturas e 14 militares, referente a colisão entre dois veículos de passeio seguida de capotamento, resultando em um óbito e um ferido em Brazlândia.

O atendimento foi no cruzamento entre a DF 451 e o Fassincra, em Brazlândia.

No acidente, dois carros colidiram e após o impacto, o condutor do veículo GM Celta de cor prata, senhor R.L.A.S de 43 anos, perdeu o controle da direção, saiu da pista e capotou no canteiro lateral, ficando preso às ferragens.

Quando os bombeiros chegaram, a vítima já apresentava ausência de sinais vitais e teve seu óbito confirmado ainda no local.

O outro veículo envolvido no acidente foi o Fiat Mobi de cor prata, que era conduzido pela senhora G.S.P de 30 anos, que foi atendida e transportada pelo CBMDF ao HRC, apresentando ferimentos leves, consciente, orientada e estável.

Durante o atendimento, uma faixa de rolamento foi interditada e permaneceu aos cuidados da PRF.