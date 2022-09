Vídeo: PCDF apreende 36 aves usadas para rinha entre pássaros

A residência onde os animais foram apreendidos fica localizada na região do Guará

Evellyn Luchetta e Geovanna Bispo

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), realizou, na última segunda-feira (29), a apreensão de 36 aves, usadas para a promoção de ‘rinha de pássaros’, atividade semelhante com a ‘rinha entre galos’, colocando uma ave para lutar com a outra, e lucrando com apostas e entradas nos ‘eventos’.

A apreensão foi feita por intermédio da DEMA e a operação nomeada como Coliseu. A residência onde os animais foram apreendidos fica localizada na região do Guará. Apetrechos utilizados para o manejo das aves também foram levados.

Essa operação é um desdobramento da Operação Combate, realizada pela PCDF em março, onde mais de 300 animais foram apreendidos na região do Gama.

Segundo a corporação, a maioria dos pássaros encontrados são canários da terra híbridos, sendo uma mistura de canários brasileiros com canários traficados de outros países da América do Sul, como Peru, Colômbia e Venezuela.

Sendo assim, as aves apreendidas serão encaminhadas ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS) e depois serão soltos na natureza ou transportados para sua região de origem e para fazendas credenciadas para seu acolhimento.

O responsável foi autuado em flagrante pela Lei de Crimes Ambientais e autuado pelo IBRAM, com multa superior a R$ 18.000,00. Depois, foi liberado após a assinatura do Termo de Compromisso de Comparecimento em Juízo.

O total de multa aplicadas pelos órgãos ambientais aos infratores já ultrapassou RS 500.000,00.