Chuva demorará a chegar no DF

Amanda Karolyne

[email protected]

O período chuvoso, muito aguardado por brasilienses, só deve chegar em outubro. Por enquanto, os moradores de Brasília vão ter que aguentar um pouco mais o tempo de seca. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), que indica ser outubro o mês onde a água começa a vir em maior volume, especialmente na segunda quinzena.

Ainda conforme o INMET, na primeira semana de setembro o período é de seca, a umidade continua de 20% a 30%. Já a temperatura, entre 28 °C e 30 °C.

O meteorologista Olívio Bahia explica que a climatologia é um estudo que indica quando chove mais. Como exemplo, ele cita a análise da altura média de uma população. “A média é x, mas nem todo mundo tem essa altura. A mesma coisa para a chuva. No DF, a gente pode dizer que o período chuvoso começa a partir de outubro e, em média, vai até o final de abril”.

O período é baseado em dados históricos. “A gente pega lá de 1960 e faz a média de todos os meses e aí, tira: olha aqui começa, e aqui chove pouco, e a partir dali, vai até abril”, conta.

No entanto, ele lembra que março deste ano foi pouco chuvoso e abril também. “A gente pode dizer que esse ano, o período ‘seco’ começou até mais cedo”, afirma. Ele destaca que a média entre abril de 2022 e 30, 40 anos para trás, indica que em abril ainda chove.

De acordo com Bahia, é uma expectativa, porque a previsão não é feita com certeza absoluta. “A gente usa a climatologia, que nada mais é do que a média de tempo e de clima”, relatou.

No mês de setembro até pode chover, mas Bahia observa que é pouco para ser considerado um período chuvoso. “É trinta milímetros a média, e isso não dá nenhum balde, não acaba a secura. Porque precisa vir chuva, continua com aquela pancada, aí essa água vai penetrando o solo, e começam a encher os reservatórios. E isso é a partir de outubro”, explicou. E mesmo assim, ele aponta que dos meses, outubro ainda é o menos chuvoso. “E aí vai começando a aumentar para novembro, dezembro, que chove bem, janeiro chove bastante”.

Na primeira semana de setembro a meteorologia não consegue enxergar nada. “Se tiver um sinal, muito provavelmente será a partir da segunda semana, até a segunda quinzena, a depender de como a coisa funcionará. Mas não é nada espetacular. Se chover, será aquela chuva que os agricultores chamam de chuva do caju”, salientou.

A chuva do caju seria aquele chuvisco, os primeiros pingos que caem, e depois passa um período sem chuva novamente. “Aí, sim, na segunda quinzena de outubro, a chuva é mais frequente”.

Ele lembra que no período chuvoso de outubro de 2020 até abril de 2021, a chuva começou a partir da segunda quinzena de novembro. Outubro foi seco. “Já em outubro de 2021 para abril de 2022, que seria o nosso período chuvoso que passou, a chuva começou literalmente em outubro mesmo. Não esperou nem a segunda quinzena. Geralmente, ela ocorre na segunda quinzena”. Para ele, foi um período bom, mesmo não chovendo tanto no fim da temporada.

“O que choveu de outubro para dezembro, foi o suficiente para manter os reservatórios de Santo Antônio do Descoberto e de Santa Maria, no nível bem próximo a 100% na época”, relembrou.

Bahia finaliza sua previsão afirmando que ainda que chova em setembro, o tempo seco não muda tão de repente. “Os agricultores ficam loucos. Começou o período chuvoso? Não, porque eles querem plantar no período certo para não ter prejuízo. Então eles plantam no tempo certo, justamente esperando a chuva”.