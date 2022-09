Tradicional Festa do Morango retorna nesta sexta-feira com entrada gratuita em Brazlândia

A 26ª edição vai reunir produtores, extensionistas e o público para celebrar o auge da colheita do morango na capital

Por Marcos Nailton

Após dois anos de pausa em razão da pandemia, a tradicional Festa do Morango retorna presencialmente e com novidades. A 26ª edição começa nesta sexta-feira (2) e, durante dois fins de semana, vai reunir produtores, extensionistas e o público para celebrar o auge da colheita da fruta, que tem em Brazlândia o seu principal palco. A comemoração é organizada pela Associação Rural e Cultural Alexandre Gusmão (Arcag), e tem como parceiras a Emater-DF, a Administração Regional de Brazlândia e as secretarias de Agricultura (Seagri) e Turismo (Setur).

A região administrativa se destaca pois cerca de 90% da produção de morango fica localizada em Brazlândia, ao todo, no DF há 181 hectares de morango que produziram em 2021 oito mil toneladas da hortaliça, uma área bastante extensa tendo em vista que são 352 produtores rurais, que fabricam a fruta em pequenas propriedades.

A abertura do evento será no espaço da Morangolândia, que neste ano está maior. Durante os dois fins de semana, o público poderá provar e comprar não só a fruta como também alimentos derivados, doces, geleias, licores, sucos, bolos e tortas. Em vez do bolo quilométrico que era oferecido ao público nas edições anteriores, desta vez a organização decidiu preparar um bolo menor e distribuir aos participantes fatias conservadas em potes. Brinquedoteca, fazendinha e parquinho estão entre as atrações para a criançada.

“A nossa expectativa pra esse ano é um retorno do público e talvez até uma superação do público que a gente tinha lá em 2019, a expectativa de 10 a 15 mil pessoas visitando a área da festa no meio da semana,e nos finais de semana esse número pode chegar até a 30mil pessoas, porque agora tem shows regionais e nacionais, e isso atrai muito o público”, conta o Gerente da Emater Brazlândia, Claudinei Machado.

No sábado (3), haverá a escolha da Rainha do Morango e o Dia de Campo Especial, que é o evento técnico voltado a estudantes, produtores e trabalhadores rurais, que querem aprender mais sobre a plantação de morango, organizado pela Emater-DF. Já no domingo (4), será realizado o Colha & Pague, onde os participantes visitarão uma chácara no núcleo rural Rodeador e poderão conhecer detalhes da produção e cultivo da fruta.

O gerente da Emater Brazlândia destaca que o objetivo do evento é favorecer o produtor rural da região, segundo ele, há dois pilares importantes que sustentam a essência da festa. A divulgação do morango e a valorização do fornecedor rural.

“A questão da divulgação do morango é para o pessoal ter orgulho de ser produtor dessa região por causa da importância da festa, a festa ajuda a divulgar o morango e ajuda a valorizar o produtor de morango da região, […] Estamos na 26ª edição da Festa do Morango, e a cada ano ela vai se encorpando mais e ficando mais famosa e automaticamente o produtor de morango vai ficando mais valorizado”, destaca Claudinei Machado.

Segundo o gerente, durante os dias de comercialização que fazem com que mais de 100 mil pessoas passem pela festa, geram dinheiro direto para esses produtores. “Todos eles ficam aguardando ansiosos essa época do ano, que é quando eles vão ganhar um dinheirinho a mais por conta desse movimento todo, porque tudo que é vendido aqui é produzido aqui”, conclui.

Na segunda-feira (5) e terça-feira (6) não haverá programação, mas o evento retorna na quarta-feira (7) feriado da Independência do país, com o Concurso de Receitas, no qual contará com a participação de moradores das áreas rurais de Brazlândia, que prepararão os pratos no dia do evento. Os jurados serão indicados por professores do curso de Gastronomia da Universidade Católica de Brasília (UCB), parceira da Emater-DF na atividade.

Em 9 e 10 de setembro (sexta e sábado), haverá a Exposição Agrícola, mostrando que nem só de morangos vive a produção rural de Brazlândia: a diversidade da região é destaque. No último dia do evento, em 11 de setembro (domingo), quem perdeu a visita do Colha & Pague terá uma segunda chance. O evento também conta com shows culturais que vão até às 2h.

Shows

Dentre as atrações do evento, ocorrerão shows sertanejos. A abertura para o público será às 18h nesta sexta-feira (2), com o show do cantor Lucas Ferrari às 19h, seguido de Negão Chandom às 20h, Guilherme Silva às 21h e encerrando a noite a dupla Gino e Geno, às 23h.

Outras atrações musicais já estão confirmadas na Festa do Morango, Kleo Dibah, Di Propósito, Rick e Renner, Israel Novaes, Dalmir Junior, Pedro Paulo e Matheus, e Diego e Victor Hugo. Outros artistas da cidade também subirão no palco ao longo dos sete dias de festa com muita música sertaneja e forró.

O evento ocorre no Incra 06 na Sede da Associação Rural e Cultural Alexandre de Gusmão (Arcag), na BR-080, KM 13 – Brazlândia-DF. A programação completa com as atividades de gastronomia, floricultura, artesanato, agricultura familiar e apresentações, está disponível no perfil do Instagram da Festa do Morango (@festadomorangodebrasília) e pelo site (www.festadomorangodf.com.br).