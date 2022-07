Colisão entre carro e caminhão deixa duas pessoas feridas na BR-020

Nesta quarta-feira, 27, um carro e um caminhão de pequeno porte colidiram na BR-020, em Sobradinho, deixando os dois motoristas feridos

Na manhã desta quarta-feira, 27, um carro e um caminhão de pequeno porte colidiram na BR-020, em Sobradinho, deixando os dois motoristas feridos. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para socorrer as vítimas.

Os veículos envolvidos são um Kia Bongo e um Honda City. O motorista do caminhão sofreu ferimento na cabeça, mas estava consciente e orientado. O outro condutor teve cortes na perna esquerda.

O motorista do carro foi levado ao Hospital Santa Helena. Já o do caminhão deu entrada no Hospital Regional de Sobradinho.

O acidente interditou uma das vias na marginal da BR-020 sentido Brasília, e o trânsito ficou impactado.