Homem com 4kg de maconha é preso no Riacho Fundo II

Ele foi apreendido após adquirir a grande quantidade de entorpecente, mas o traficante conseguiu fugir da PMDF

Uma ação conjunta entre equipes dos Grupo Táticos Operacionais do 3º e 10º Batalhões (Gtops 23 e 30) resultou na prisão de um traficante do Riacho Fundo II na noite de terça-feira (26). Com ele, foram encontrados 4kg de maconha.

Os agentes receberam a informação de que o traficante utilizava um carro do modelo Sandero para realizar a negociação de uma grande quantidade de entorpecente no estacionamento da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da QN 31. As equipes do policiamento foram então orientadas a monitorar o veículo.

Depois que um homem, que estava de bicicleta, se aproximou e pegou uma sacola com dois grandes tabletes, os policiais da Gtop foram acionados e abordaram o ciclista. Neste momento, o traficante conseguiu fugir.

Na sacola do homem abordado estavam quatro grandes tabletes de maconha, totalizando cerca de 4kg. O detido e os entorpecentes foram levados à 29ª DP para registro de ocorrência.