Cabine de caminhão pega fogo na BR020

Cerca de 19 militares realizaram o atendimento que apagou as chamas do veículo, no KM 15 da BR 060, sentido Anápolis-GO

A cabine de um tanque de transporte de combustível pegou fogo na tarde desta quarta-feira (31), na BR 020. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), foi chamado para prestar socorro na cena. Cerca de 19 militares realizaram o atendimento que apagou as chamas do veículo, no KM 15 da BR 060, sentido Anápolis-GO. Quando os bombeiros chegaram ao local, o tanque já havia sido retirado pelo condutor e por populares, que utilizando outra cabine e levaram o tanque para lugar seguro. Em pouco mais de 10 minutos, o CBMDF controlou o incêndio no veículo e na vegetação. O condutor informou que o fogo teve início devido a super aquecimento dos freios do veículo. Não houve vítimas. O local ficou aos cuidados da PRF e uma viatura do CBMGO.