Três suspeitos de matar dono de restaurante são identificados pela PCDF

A vítima emprestava dinheiro a juros conforme informações de testemunhas, e foi alvejada na porta de casa.

Por Tereza Neuberger

Um dos suspeitos de matar o empresário Silvio Ronaldo, de 57 anos, foi flagrado por imagens de câmeras de segurança ao chegar no local do crime em um Peugeot preto. O crime ocorreu na manhã da última terça-feira (30/8) no Condomínio Colorado Ville, em Sobradinho II, quando Silvio, que é dono de um restaurante na Asa Norte, saia de casa para caminhar.

A Polícia Civil do DF (PCDF) identificou três suspeitos do assassinato mas não divulgou ainda suas identidades. A polícia não descarta a hipótese de mais um suspeito. Segundo as investigações, os envolvidos estavam a bordo do Peugeot onde aguardaram o empresário sair de dentro de casa e o alvejaram. Até o momento, ainda não foram efetuadas prisões.

O veículo passou pouco mais de uma hora no local. De acordo com testemunhas, após ser alvejado o empresário subiu as escadas do prédio e se trancou dentro do apartamento. As investigações apontam que os criminosos estudaram a rotina da vítima antes de cometer o crime.

Segundo as investigações, os envolvidos na morte do empresário estavam a bordo de um Peugeot preto. Foto: Reprodução

Proprietário do Silvio’s Bar e Restaurante, na 114 Norte, a vítima também emprestava dinheiro a juros conforme informações de testemunhas. Vizinhos relataram ainda que após o crime havia um bolo de dinheiro jogado no chão bem em frente a casa de Silvio.

O caso é investigado pela PCDF como homicídio, porém a hipótese de latrocínio ainda não foi descartada. Foram encontrados um carregador de pistola, e duas cartelas de munição 380, uma fechada e outra contendo duas munições.

Um total de R$ 2.185 em espécie foram encontrados pelos agentes no bolso da calça de Silvio. O valor encontrado em frente ao apartamento do empresário foi calculado em R$ 1 mil, ao lado do dinheiro estava uma carteira com documentos e o celular da vítima.