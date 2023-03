Colaboradores da Neoenergia doam mais de 14 mil absorventes no DF

A iniciativa está alinhada ao compromisso da empresa com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

O Programa de Voluntariado da Neoenergia fez uma doação de mais de 14 mil absorventes destinados a sete instituições espalhadas em todo o Distrito Federal. A ação visa contribuir com a dignidade menstrual das pessoas que serão beneficiadas.

A iniciativa está alinhada ao compromisso da empresa com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), especialmente o de número 3, relacionado à promoção de saúde e bem-estar, e o 5, sobre igualdade de gênero.

“Sabemos que a falta de recursos e infraestrutura dificulta o acesso aos cuidados com a menstruação, o que pode prejudicar a saúde e representar uma barreira ao desenvolvimento escolar e profissional”, afirma Juliana Pimentel, gerente de Relações Institucionais da Neoenergia. “Sendo assim, campanhas como essa que fizemos aqui em Brasília são fundamentais para trazer um pouco de dignidade a essas mulheres”, finaliza a executiva.

A arrecadação dos absorventes aconteceu durante o mês de março, quando é celebrado o Dia Internacional da Mulher. Em Brasília, 14.310 produtos foram entregues às instituições Fraternidade Assistencial Lucas Evangelista (FALE), no Recanto das Emas; Associação Farol, em Planaltina; Casa do Menino Jesus, no Gama; Instituto Proeza, em Taguatinga; Elafav por Elas, no Sol Nascente; Tulipas do Cerrado, na Vila Planalto; e Alma Lavada, no Plano Piloto.

O Programa de Voluntariado da Neoenergia tem atuado bastante no Distrito Federal. Outras três campanhas foram realizadas em 2022. No ano passado, a ‘Dignidade Menstrual’ doou absorventes para três instituições. A ‘Operação Quilo’ registrou arrecadação de 1,5 tonelada de alimentos que foram distribuídas em toda a capital federal. Ainda tivemos a arrecadação de 500 itens de vestuário, entre roupas e calçados, além de lençóis, toalhas e cobertores doados às famílias brasilienses em vulnerabilidade social.

Voluntariado

A Neoenergia estimula o trabalho voluntário e permanentemente oferece oportunidades de engajamento por meio de uma plataforma online própria, utilizada pelas empresas do Grupo Iberdrola. A companhia possui também um espaço online com vagas oferecidas diretamente pelas ONGs, em parceria com o Transforma Brasil. Hoje, cerca de 2 mil colaboradores da empresa atuam como voluntários em diversas iniciativas.