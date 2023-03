PMDF recebe denúncia de ataque em escola de Águas Claras

Na última semana, a capital federal registrou pelo menos três ocorrências de ameaças de massacres, a mais recente aconteceu no domingo (26)

Na manhã desta quarta-feira (29), policiais militares do Batalhão Escolar receberam a denúncia de que um aluno de uma escola localizada na Avenida Jequitibá, em Águas Claras, postou no Instagram uma ameaça de ataque no local.

Os policiais foram até a instituição de ensino, mas o ato não foi concretizado. Eles então aproveitaram a ocasião para orientar os alunos sobre o que fazer na situação e também chamaram os pais do estudante que fez a ameaça. A ocorrência será registrada na Delegacia da Criança e do Adolescente.

Na última semana, a capital federal registrou pelo menos três ocorrências de ameaças de massacres. A mais recente ocorreu no domingo (26), onde um aluno do 2º ano do ensino médio do Centro Educacional (CED) 1 do Riacho Fundo II chegou a enviar uma foto de arma no grupo do Whatsapp ameaçando colegas.