Empresas fantasmas deram prejuízo de R$ 85 milhões ao DF

Na manhã desta quarta-feira (29), a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) deflagrou a Operação Succedere, com o objetivo de acabar com uma organização criminosa voltada para a prática de crimes contra a ordem tributária e contra a fé pública. O grupo abria empresas de fachada para suprir tributos sobre a circulação de mercadorias.

Foram expedidos 13 mandados de busca e apreensão, além de sequestro e bloqueio de bens e valores. As medidas estão sendo cumpridas no DF, em Goiás, Minas Gerais e São Paulo.

Essas empresas, segundo a investigação, forneciam notas fiscais falsas em benefício de pessoas jurídicas de um mesmo grupo familiar da cidade de Rio Verde-GO. Ao total, as sete empresas fraudadoras causaram um prejuízo de aproximadamente R$ 85 milhões ao Distrito Federal.

Os suspeitos poderão ser indiciados pela prática de crimes de organização criminosa, sonegação fiscal, falsidade ideológica, falsificação de documentos públicos e lavagem de bens, direitos e valores. As penas variam entre 11 e 32 anos.