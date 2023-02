CLDF debate superendividamento de servidores junto ao BRB

Cerca de 10 mil trabalhadores têm recebido menos de 50% de seus salários devido ao acúmulo de dívidas junto à instituição

A Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) irá discutir, nesta quinta-feira (23), soluções para o superendividamento de servidores do Governo do DF (GDF) junto ao Banco de Brasília (BRB).

Segundo a Caixa de Assistência e Benefícios ao Servidor do GDF (CABS), cerca de 10 mil trabalhadores têm recebido menos de 50% de seus salários devido ao acúmulo de dívidas junto à instituição.

O autor da proposta, deputado Gabriel Magno (PT), acredita que “o banco tenha totais condições para oferecer meios de recuperação para essas pessoas que estão nessa angústia, trabalhando e sem receber”. Como mediador do encontro, o parlamentar almeja buscar condições para que os endividados possam renegociar suas pendências e se recuperar financeiramente.

Além de representantes de diversas categorias de servidores públicos, foram convidados para o evento o presidente do BRB, Paulo Henrique Rodrigues Costa; o defensor público do Núcleo de Defesa do Consumidor da Defensoria Pública do DF, Antônio Carlos Cintra; o secretário de Planejamento do DF, Ney Ferraz, entre outras autoridades.

A comissão geral será transmitida ao vivo pela TV Distrital (canal 9.3) e Youtube.