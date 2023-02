Se liga! Campeonato Brasileiro de Patinação Artística está chegando ao DF

O evento, que ocorre de 24 de fevereiro a 5 de março no Iate Clube, conta com o apoio inédito da Secretaria de Esporte e Lazer

O Campeonato Brasileiro de Patinação Artística está chegando ao Distrito Federal. O Iate Clube de Brasília recebe entre os dias 24 de fevereiro e 5 de março o evento mais importante a nível nacional da temporada de 2023, que será promovido pela Confederação Brasileira de Hóquei e Patinação (CBHP) e que conta com o apoio inédito da Secretaria de Esporte e Lazer do Distrito Federal (SEL).

A pasta visa fortalecer a modalidade na capital do país com projetos voltados para a categoria. E um deles é apoiar os atletas de alto rendimento do DF, por meio do programa Compete Brasília, que incentiva a participação de esportistas de alto rendimento em campeonatos nacionais e internacionais, com passagens aéreas e terrestres.

“Vai ser especial poder apoiar um evento de tamanha importância para a modalidade. Isso só reforça que o DF tem a capacidade de sediar grandes eventos esportivos e com isso poder fortalecer nossos atletas”, afirma o secretário de Esporte e Lazer interino, Renato Junqueira.

Na oportunidade, vão disputar clubes de todo o Brasil, inclusive do Distrito Federal, como o Impulse Patinação Artística, o Iate Clube de Brasília e a Avanti Patinação Artística.

Bruna de Mello, ex-atleta, idealizadora, diretora e técnica da Avanti Patinação Artística, destaca a importância de Brasília receber o campeonato: “Vejo a patinação como uma forma incrível de potencializar o aprendizado e trazer vivência, encontrar pertencimento e explorar o talento de cada atleta. Para o nosso próximo campeonato desejo que todos se sintam acolhidos em Brasília e entrem na pista com a convicção de já ser vitorioso pelo caminho percorrido para chegar na capital federal e mostrar o seu melhor com os patins nos pés”.

Esta é a segunda vez que o Avanti participa do Campeonato Brasileiro. Nesta edição, a companhia vai levar três atletas, entre elas, Maria Fernanda Esmeraldo Salgado que, apesar de já ter participado de outros campeonatos brasileiros, reforça que estar presente em uma competição em Brasília é algo muito especial. “Aqui vou poder contar com a presença de familiares, além da facilidade de estar perto de casa”, comenta.

A abertura oficial do evento vai ocorrer no domingo (26), no Iate Clube de Brasília, a partir das 17h30. Na ocasião, Brasília recebe o Campeonato Brasileiro, o Torneio Nacional e Aspirantes, além da seletiva para os campeonatos internacionais. Também vai reunir estilos como o solo dance, style dance, livre, figuras, duplas, quartetos e grupos de show.

Com informações da Agência Brasília