Polícia prende dupla de traficantes no DF

Com os criminosos foram apreendidos três quilos de maconha, certa quantia em dinheiro e dois aparelhos celulares

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio do 35ª DP, com o apoio do Getop 33 realiza operação de combate ao tráfico de drogas durante o Carnaval 2023.



Durante as investigações, foi constatado que uma dupla de traficantes oriundos de Ceilândia, pretendia trazer para Sobradinho II uma grande quantidade de maconha para ser comercializada na cidade.



Realizado o monitoramento da dupla de traficantes, fora possível definir data, hora, veículo e local onde a droga seria entregue.



Durante a abordagem policial no estacionamento de um supermercado atacadista, a dupla tentou fugir, porém, a atuação precisa das equipes da PCDF e da PMDF, impediu os traficantes.



Com os criminosos foram apreendidos três quilos de maconha, certa quantia em dinheiro e dois aparelhos celulares.



Um dos traficantes presos possui vasta ficha criminal e já responde a dois outros processos também por tráfico. Caso sejam condenados, poderão pegar até 15 anos de reclusão.