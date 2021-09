Claudio Abrantes entrega mais um trecho do Canal de Tabatinga

Sonho de mais de três décadas de cerca de produtores rurais tem terceira fase concluída, com mais de 2km de extensão

O deputado distrital Claudio Abrantes (PDT) entregou, na manhã desta sexta-feira (10/9), mais uma etapa da tubulação do Canal de Tabatinga, na Região Administrativa de Planaltina. A obra dá sequência a um anseio de mais de três décadas dos produtores rurais locais. Durante a cerimônia, realizada no salão da Associação de Produtores de Tabatinga, também foi anunciada a autorização do governador Ibaneis Rocha para a continuação dos trabalhos.

As obras desse trecho tiveram emenda do deputado distrital Claudio Abrantes. “Para nós, é uma grande satisfação poder atuar nessa estrutura. Sabemos o quanto esse trabalho influencia nas vidas dos produtores, e de todo um ciclo, que termina na mesa do brasiliense”, comemorou ele. A obra ficou a cargo da Secretaria de Agricultura e teve suporte técnico da Emater.

O Canal de Tabatinga nasce e desemboca no Rio Jardim e perfaz nove quilômetros de extensão. O trecho entregue nesta sexta-feira é a terceira etapa de toda a estrutura e tem mais de dois quilômetros. Quase 40 produtores rurais de médio porte, da agricultura familiar, utilizam a água proveniente da estrutura. A próxima etapa tem cerca de 1,5km.

“Além de toda a importância do agronegócio, o campo sempre tem muito a ensinar à cidade. E é com diálogo, união e trabalho, quando as pessoas buscam um objetivo comum, nascem os benefícios para as comunidades. E é isso o que esse canal significa para mim”, destacou Claudio Abrantes.

“Sem a tubulação, a água que corria no canal tinha uma perda de até 50%, devido a evaporação, ação de animais, erosão, envenenamento acidental por ação de produtos utilizados nas culturas e outras interferências”, explicou o engenheiro agrônomo Lucas Pacheco, extensionista rural da Emater.

O produtor Adelmo Altoé, presidente da Associação Usuários do Canal de Tabatinga (Auca-Tabatinga), destacou o papel de Claudio Abrantes no trabalho. “O deputado abraçou essa causa, acreditou em soluções e trouxe recursos, e agradecemos por essa intervenção”, disse.

O presidente do Conselho de Desenvolvimento Rural de Planaltina, Teonildo Lino, reconheceu o valor da obra para os usuários e suas famílias. O presidente da Ceasa-DF, Sebastião Márcio, enalteceu a importância do projeto para a produção rural local. A diretora-executiva da Emater, Loiselene Trindade, parabenizou os produtores rurais de Tabatinga, destacando a responsabilidade com o uso da água. O administrador regional de Planaltina, Célio Rodrigues, se colocou à disposição da comunidade para representar o Poder Executivo, prestando todo o suporte necessário.

O secretário de Agricultura do Distrito Federal, Cândido Teles de Araújo, também falou da importância dos recursos destinados por Claudio Abrantes para o avanço das obras. “O mais importante de ser deputado é fazer entregas, e é isso o que o senhor está fazendo hoje, em mais uma parceria de valor para a população”, disse.

“Ainda temos a evoluir, e estamos à disposição da comunidade para seguir nessa construção”, disse Claudio Abrantes. “Em nome de tudo o que os produtores rurais significam para o Distrito Federal, vamos juntos em direção a mais e mais vitórias”, concluiu.