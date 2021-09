Reestruturação no PSL-DF aquece conjuntura política local

Dentre as principais metas do partido estão o fortalecimento do PSL Mulher e do PSL Jovem

Mudanças na liderança partidária do diretório regional do Partido Social Liberal do Distrito Federal têm movimentado o cenário político da capital da República. O presidente do PSL-DF, Manoel Arruda, que assumiu o cargo em junho deste ano, aponta que a cidade tem grandes desafios, principalmente, no período pós-pandemia.

De acordo com o presidente, o comprometimento com a cidade será a principal característica dos candidatos e candidatas que serão escolhidos para a corrida eleitoral pelo PSL-DF. “O Distrito Federal tem muitos desafios, que são únicos, diferentemente do resto do país. É uma cidade com um público diferenciado e precisamos criar alternativas de desenvolver emprego e renda na região”, ressalta o presidente.

“Seremos propositivos. Vamos fazer agora, no presente, para garantir um futuro próspero para o DF”, declara. A reestruturação do partido também está focada na participação ativa das mulheres e dos jovens na política brasiliense com o intuito de fortalecer a democracia.