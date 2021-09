Sargento da marinha mantinha laboratório de drogas na Ceilândia

Segundo o delegado Thiago Peralva, o odor das drogas era perceptível já do lado de fora do lote

Um laboratório de drogas, localizado na Ceilândia, foi fechado pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 19ª Delegacia de Polícia na tarde desta quinta-feira, 09. O local foi encontrado graças a Operação Sentinela, que investigou e monitorou o estabelecimento, que ficava dentro de uma quitinete. Os proprietários, um sargento da marinha e sua esposa, foram presos em flagrante.



Segundo o delegado Thiago Peralva, o odor das drogas era perceptível já do lado de fora do lote. “Verificamos que o forte cheiro de substâncias que eram produzidas no local era facilmente perceptível.”, afirmou.

Uma grande quantidade de maconha, skunk, cocaína, crack e rouphinol, objetos utilizados para pesar e embalar drogas, munições de calibre .40 e .38, além de outros objetos utilizados no tráfico, foram apreendidos.

A mulher foi encaminhada para a carceragem da PCDF e o homem para a carceragem da Marinha para aguardarem a Audiência de Custódia e responderão por tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse irregular de munição.