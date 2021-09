Parque Recreativo de Taguatinga recebe manutenção

O Polo Oeste II está atuando em várias obras, como a construção de quadras de areia, sinalização da ciclovia e implantação de rede de drenagem

Crianças de toda Taguatinga agora podem brincar com mais segurança no Parque Recreativo do Setor QNL. O local, que recebeu a atenção do GDF Presente, recebeu uma manutenção. O Polo Oeste II está atuando em várias obras, como a construção de quadras de areia, sinalização da ciclovia e implantação de rede de drenagem. Tudo para que a comunidade possa frequentar o espaço com mais segurança e comodidade.

Localizado entre as quadras QNL 1 e QNL 7, o Parque Recreativo vai ganhar duas quadras de areia para a prática de esportes. Essas quadras vão ocupar o mesmo espaço onde estava localizado o antigo campo de futebol.

No local, foi feita a escavação de valas, no estilo espinha de peixe, para a drenagem de águas pluviais. As equipes também estão colocando os meios-fios que demarcam as quadras.

Para esses serviços, o Polo Oeste II conta com o apoio de participantes do projeto Mãos Dadas, da Secretaria de Administração Penitenciária (Seape). Os internos cumprem pena no Centro de Progressão Penitenciária (CPP) e conseguem diminuir a pena com a prestação de serviços voltados à manutenção de áreas e equipamentos públicos.

Assim que for concluída a instalação dos meios-fios, será despejada a brita até o nível do terreno. E, só então, serão espalhadas 10 toneladas de areia nas quadras, que equivalem a 12 caçambas de caminhões.

A ciclovia que fica no parque, entre a QNL 1 e a QNL 3, também recebeu melhorias. O Departamento de Trânsito (Detran) fez a sinalização horizontal do espaço.

Praças e parquinhos

O GDF Presente atuou em outras localidades de Taguatinga. Na praça da QNC, que fica próxima ao Fórum, foi feita a reforma do alambrado da quadra poliesportiva. A praça e a quadra também receberam pintura nova.

Na pista de corrida, localizada na praça da QNC 7, o foco do Polo Oeste II foi a limpeza do local. Já no parquinho, localizado entre a QNG 04 e a QNG 15, foi feita a substituição do escorregador de acrílico, que estava quebrado. Enquanto que na CNG 9, o parquinho e o Ponto de Encontro Comunitário (PEC) receberam pintura nova.

“Também trabalhamos na construção de um estacionamento, com capacidade para 11 veículos, na QNG 11. Já foi feita a concretagem de meios-fios e nivelado o piso para a colocação dos bloquetes”, ressaltou o coordenador do polo Oeste II, Elton Walcacer.

A operação tapa-buracos chegou a várias quadras dos setores QNG, QND, QNL e QNF. Em duas semanas, no período de 23 de agosto a 3 de setembro, foram aplicados 84.544 kg de massa asfáltica na restauração do pavimento dessas áreas.

“Com o programa GDF Presente, uma feliz ideia do governador Ibaneis Rocha, obtivemos respostas rápidas e efetivas às demandas dos moradores. Desde o início do programa Taguatinga tem sido beneficiada com obras de elevada importância social, capazes de garantir o bem-estar de nossa comunidade”, enfatizou o administrador de Taguatinga, Renato Andrade.

Com informações da Agência Brasília