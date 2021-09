Novas linhas de ônibus vão funcionar no Jardins Mangueiral

A partir desta segunda-feira (13), duas novas linhas de ônibus vão circular na Região Administrativa do Jardim Botânico

Os usuários de transporte público do Jardins Mangueiral vão ter mais opções de mobilidade a partir desta segunda-feira (13). Duas novas linhas de ônibus vão circular na Região Administrativa do Jardim Botânico. A Linha 180.5 vai fazer o percurso entre o Jardins Mangueiral e a W3 Sul, enquanto a 180.6 fará ligação direta com a W3 Norte. Ambas as linhas passarão pela Ponte JK e pela Esplanada dos Ministérios.

“O aumento da demanda de passageiros no Jardins Mangueiral justifica a criação dessas linhas diretas para a área central, o que vai facilitar e agilizar o deslocamento dos usuários”, explica o subsecretário de Operações da Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob), Márcio Antônio de Jesus.

A Linha 180.5 circulará com quatro viagens nos dias úteis, sendo duas em cada sentido nos períodos de maior movimentação. A Linha 180.6 também fará quatro saídas nos horários de pico. Ambas serão operadas pela empresa Pioneira e circularão de segunda a sexta-feira, com tarifa de R$ 5,50.

Os pedidos e sugestões de criação de linhas podem ser feitos por meio do site da Ouvidoria, pelo telefone 162, ou pelo www.ouv.df.gov.brhttp://www.ouv.df.gov.br/.

Novos ônibus

Linha 180.5 – Jardins Mangueiral/W3 Sul (Ponte JK – Esplanada)

De segunda a sexta-feira, com saídas às 6h e 6h40 (do Jardins Mangueiral) e às 17h e 18h (do Terminal Asa Sul)

De segunda a sexta-feira, com saídas às 6h e 6h40 (do Jardins Mangueiral) e às 17h e 18h (do Terminal Asa Sul) Linha 180.6 – Jardins Mangueiral/W3 Norte (Ponte JK – Esplanada)

De segunda a sexta-feira, com saídas às 6h20 e às 7h (Jardins Mangueiral) e às 17h20 e 18h20 (Terminal da Asa Norte).

Com informações da Agência Brasília