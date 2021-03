Cirurgias eletivas são suspensas até o fim do lockdown

Alta taxa de ocupação preocupa a Secretaria de Saúde. Casos de covid-19 no DF voltam a superar média de 1 mil por dia

A Secretaria de Saúde precisará suspender, com algumas exceções, as cirurgias eletivas no Distrito Federal até o próximo dia 15 de março, quando termina o lockdown decretado pelo governador Ibaneis Rocha no último fim de semana.

A medida visa reduzir a alta ocupação de leitos com suporte de ventilação mecânica, que chegou a 88,61% no domingo (28). As únicas cirurgias que continuarão sendo realizadas são as cardiovasculares, oncológicas, transplantes e judicializadas.

A Secretaria de Saúde informa que tem atuado na mobilização de leitos com suporte de ventilação mecânica para atender pacientes com Covid-19. Na última sexta-feira (26), foram mobilizados 16 novos leitos em três hospitais e, no sábado (27), outros 20 leitos no Hospital Regional da Asa Norte.

A mobilização vem em um período de alta nos casos de covid-19. Nos últimos dias, o DF voltou a registrar mais de mil novos pacientes infectados. Somente nas últimas 24 horas, foram 1.079.

A taxa de transmissão também preocupa as autoridades de saúde. Conforme o boletim epidemiológico de domingo (28), a taxa está em 1,08%. D. as 31 regiões administrativas da cidade, 23 (74,1%) apresentam transmissão do coronavírus acima 1. As demais, embora tenham taxa abaixo de 1, apresentam valores muito próximos a 1