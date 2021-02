DF: Contra lockdown, manifestantes chegam à porta da casa do governador

Em um primeiro momento, os manifestantes não conseguiram sucesso pois a via de acesso estava bloqueada pela Polícia Militar (PM). Entretanto, foram a pé até a porta da casa de Ibaneis

Guilherme Gomes

[email protected]

Conforme anunciado ontem pelo Jornal de Brasília, comerciantes e empresários do DF se reuniram, neste domingo (28), no Lago Sul (DF) para protestarem contra o decreto do governador Ibaneis Rocha (MDB), que suspende todas as atividades e o funcionamento de estabelecimentos comerciais e industriais considerados não essenciais a partir de hoje.

O objetivo da manifestação no Lago Sul era chegar até a casa do governador, localizada no bairro nobre de Brasília. Em um primeiro momento, os manifestantes não conseguiram sucesso pois a via de acesso estava bloqueada pela Polícia Militar (PM). Entretanto, foram a pé até a porta da casa de Ibaneis. Com gritos de “Fora Ibaneis” os manifestantes se aglomeraram e foram acompanhados de perto pela PM.

Manifestantes que estavam próximo a casa do governador no Lago Sul, no momento, estão em carreata em direção a área central de Brasília. Outro protesto estava marcado para acontecer às 11hrs também em Brasília. Os manifestantes devem se reunir no estacionamento do Estádio Mané Garrincha e seguir em carreata até o Buriti.

Covid no DF

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A medida foi tomada por Ibaneis após a ocupação dos leitos Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para pacientes com Covid-19 atingir 98% no fim da última sexta-feira (26).

Desde o início da pandemia, 295.615 pessoas já foram infectadas na capital e, até neste sábado (27), 7.784 casos estavam ativos. As regiões com mais casos confirmados são Ceilândia (32.355), Plano Piloto (27.783) e Taguatinga (23.752).

Do total de 295.615 mil casos, 4.831(1,6%) faleceram em decorrência de complicações causadas pelo vírus e 283.000 (95,7%) estão recuperados. Do total de óbitos, 435 eram moradores de outros estados.