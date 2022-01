Cinco pessoas são detidas no DF após roubo de veículo

Eles estavam em um veículo roubado e seguiram em fuga do Setor de Postos e Motéis até a Avenida das Nações, Asa Sul

Três adolescentes foram apreendidos por ato infracional e dois homens foram presos por roubo, receptação e uso e porte de substância entorpecente, por volta das 17h de domingo (2). Eles estavam em um veículo roubado e seguiram em fuga do Setor de Postos e Motéis até a Avenida das Nações, Asa Sul.

A equipe de Gtop 45 do 15º BPM se deparou com um veículo VW/Gol que seguia pela via Epia, na altura do Setor de Postos e Motéis, com cinco ocupantes em atitude suspeita. Os policiais prontamente realizaram a consulta do veículo no sistema, momento em que descobriram tratar-se de carro roubado.

Os policiais seguiram em acompanhamento até a Avenida das Nações, quando realizaram a abordagem policial. Prefixos de Rotam chegaram para auxiliar na busca pessoal.

Dentro do veículo, foram encontrados cinco celulares, uma caixa de som bluetooth e uma pequena porção de maconha. Foi feito contato com a vítima do delito para dar ciência da situação.

Posteriormente, as equipes deslocaram-se à DCA e 1ª DP para que fossem tomadas as medidas legais aplicáveis. Na delegacia, a vítima reconheceu dois menores e um maior como autores do roubo na data de ontem.