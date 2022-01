Vídeo: Cachorro é resgatado de cisterna na Ceilândia

Marley teria subido na folha de madeirite que cobria a abertura da cisterna e, com o seu peso, quebrou-a e caiu dentro do buraco

Uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) realizou, na manhã deste domingo (02), o resgate de um cachorro da raça labrador de uma cisterna 8 metros de profundidade no Incra 7, em Ceilândia.

Segundo o proprietário, o cachorro Marley, de 4 anos, teria subido na folha de madeirite que cobria a abertura da cisterna e, com o seu peso, quebrou-a e caiu dentro do buraco.

Para o resgate foram empregados seis militares, sendo que um precisou descer o buraco, utilizando uma lanterna, tripé, sistema de roldanas e cordas de salvamento para alcançar o animal e salvá-lo. O animal estava dócil, não apresentava ferimentos, apenas estava assustado.

Após o resgate, Marley foi entregue para a seu dono e passa bem. A operação de resgate durou aproximadamente uma hora.