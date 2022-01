Riacho Fundo II e Taguatinga ficarão sem energia nesta segunda-feira (03)

Caso o serviço seja finalizado antes do horário previsto, a rede será reestabelecida sem aviso prévio

As áreas do Riacho Fundo II e Taguatinga ficarão sem energia nesta primeira segunda-feira (03) do ano. O fornecimento será suspenso para execução de serviços de recondutoramento e compactação da rede. Caso o serviço seja finalizado antes do horário previsto, a rede será reestabelecida sem aviso prévio.

Veja locais e horários:

Riacho Fundo II

Horário: 9h às 16h

Quadras: QNs 14A, 14D, 15A, 15B, 15C e 15 D

Taguatinga