Turistas movimentam cidade no primeiro domingo de 2022

Zoológico e Torre de TV levam pessoas de fora de Brasília a buscar espaços ao ar livre

Movimentação de turistas no segundo dia do ano trouxe filas para pontos turísticos de Brasília. As filas surgiram na entrada do Jardim Zoológico de Brasília e na subida para a Torre de TV, o que se estendeu para o Complexo BRB, com pista de patinação no gelo, e para a feira. Diversos pontos turísticos fechados no feriado de sábado (1°) foram reabertos no segundo dia do ano, garantindo o lazer de quem mora ou passeia pela cidade.

A dona de casa Ruth Lina, 34 anos, circulava pelo zoo com o marido, os dois filhos e seis amigos. Ela é de Goiás e mora há um ano na cidade. A escolha para sair de casa e levar o grupo de visitantes para ver os animais tinha uma razão clara, além de divertir as crianças, contou: “fugir dos lugares fechados e aproveitar [o entretenimento] ao ar livre”.

De acordo com a equipe de portaria do parque, a fila de entrada era tímida para um domingo de manhã. No estacionamento ao longo da pista que circula o espaço, porém, era nítida a grande movimentação de carros.

Conhecer e ver os bichos mais de perto foi uma experiência inédita para Gabrielle Oliveira Lago, 38 anos, que mora em São Luís (MA) e, de passagem Brasília, resolveu apresentar o zoo aos dois filhos, Yan e Ysis. Ela também estava em um grupo grande que incluía mãe, marido, cunhada e concunhado. O risco de chover não desanimou essa turma a sair de casa. “A gente orou bastante para o tempo se manter firme enquanto a gente estivesse aqui”, disse.

Passeios

O medo de chuva também passou longe das amigas Michelle Mameluka, 41, Mariana Oliveira, 35, e Maria Tereza Cerra, 42. As três saíram de Montes Claros (MG) para passar o réveillon em Brasília e estavam animadas para circular pela feita da Torre de TV. A ideia era não se manter em quarto de hotel enquanto estivessem na cidade – com ou sem sol. “E mineiro tem medo de chuva?”, brincou Michelle. “Para nós, isso não é impeditivo algum”.

Assim que a noite chegar, à expectativa e movimento cresce com um outro público disposto a conhecer as atrações do Brasília Iluminada, projeto do Governo do Distrito Federal (GDF) que transformou a Esplanada dos Ministérios e o Eixo Monumental em um show de luzes e cores e tem recebido muitos visitantes no período da noite.

Hédio Ferreira Júnior, da Agência Brasília