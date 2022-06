Conhecido como Dr. Implante, dentista se torna referência no DF pelo seu trabalho odontológico

Nascido em berço humilde onde muitos familiares tinham problemas dentários, nos quais ele mesmo realizou os implantes após sua especialização

O dentista e empresário Felipe Cavalcante Machado está se destacando no Distrito Federal pelo seu trabalho. Conhecido Dr. Implante, o profissional tem especialidade no procedimento que lhe dá o apelido por utilizar técnicas modernas, seguras, práticas, menos dolorosas e de máxima qualidade.

Nascido em berço humilde onde muitos familiares tinham problemas dentários, nos quais ele mesmo realizou os implantes após sua especialização, Machado hoje diz que isso o fez entender a importância de uma boa saúde e estética bucal e transformou isso em missão de vida. Logo ainda jovem, aos 23 anos, o empresário inaugurou seu primeiro consultório no Novo Gama (GO).

Mas a demanda não demorou a crescer, e o empresário teve que mudar seu consultório para um espaço maior para conseguir atender melhor seus pacientes. Hoje, localizado no Gama, a clínica Dr. Implante conta com os recursos mais inovadores do mercado, totalmente digitalizado e com equipamentos modernos. Com estes equipamentos de última geração e alta qualidade a conclusão dos procedimentos torna-se mais rápida e o paciente consegue visualizar o resultado do seu futuro sorriso antes mesmo do trabalho ser realizado.

Seu novo espaço tornou o atendimento ainda mais especializado e a cada dia Felipe Calvacante Machado cresce como referência no trabalho de implantes dentários. A utilização de materiais de boa qualidade somados à competência profissional de Machado, minimizam quase totalmente os riscos do procedimento. Com o método realizado pelo Dr. Implante, o paciente consegue ter sua cicatrização garantida em até 28 dias, processo que costuma levar entre três e quatro meses com métodos tradicionais.

Tudo isso facilita inclusive a recuperação de pacientes com diabetes, pressão alta e outras doenças não controladas, pois estes costumam ter dificuldades em realizar quaisquer tipos de cirurgias. “Quando a gente pega um paciente diabético, ele pode até manter a diabetes controlada por 28 dias, que é o período de osseointegração do implante com materiais importados. Se você solicita que ele mantenha o controle da doença por quatro ou cinco meses, é mais complicado”, explica Machado.

Com modernidade, capacidade profissional e um bom espaço físico, consegue proporcionar um atendimento individualizado e humanizado. Segundo o Dr. Implante essa é a explicação para seu sucesso, pois até mesmo os pacientes que têm medo ou trauma de ir ao dentista se sentem seguros e confiantes ao serem atendidos em sua clínica. O atendimento é exclusivo, personalizado e direcionado para cada paciente após uma análise profissional minuciosa.

Para marcar uma consulta com o Dr. Implante basta entrar em contato com a clínica pelo WhatsApp (61) 99804-7036. “”Minha missão é ajudar você a conquistar seu sorriso”, garante Felipe Cavalcante Machado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Conteúdo Patrocinado