GDF investe R$ 35,6 milhões e reforma mais uma rua em Vicente Pires

Dentro de um contrato licitado em 2021 pela Secretaria de Obras, operários concluíram esta semana a pavimentação da Rua 10B

Dentro de um contrato licitado em 2021 pela Secretaria de Obras no valor de R$ 35,6 milhões, operários concluíram esta semana a pavimentação da Rua 10B e seguem em ação para finalizar a execução da rede de drenagem pluvial usando o método chamado tunnel liner.

Um trecho da tubulação, inclusive, vai passar por baixo da Via Estrutural (Estrada Parque Ceilândia) para melhorar a captação de água na região.

Além da 10B, outras quatro ruas passam por reformas no momento. Entre elas está a 4A, que corta boa parte da cidade. Contudo, o asfaltamento da 10B era o que chamava a atenção de moradores e comerciantes locais.

No final de tarde, na véspera de fim de semana, cinco máquinas se espalhavam pela pista para finalizar a missão de deixar a rua toda pronta para o trânsito de veículos. A via é uma das saídas da cidade para a região central de Brasília.

Proprietário de uma loja de esquadrias na avenida, José Luis Ferreira, 44 anos, acompanhou a obra da porta de seu comércio. “A chuva forte causou muitos estragos aqui”, diz o comerciante. “É muito bom ter o asfalto de novo, melhora para o comércio e ainda teremos mais espaço para estacionamento”, opina.

Morador da Chácara 132, um dos condomínios por onde passa a avenida, o aposentado Elias Moura, 56 anos, se mostrou aliviado com a reforma. “A água da chuva desce com muita velocidade da Rua 12 e já invadiu muitas casas aqui. Com a reforma das duas vias, a expectativa é que o final do ano seja mais calmo”, aponta ele, se referindo ao período chuvoso. “Essa nova captação de água da chuva também vai ficar de bom tamanho”, emenda.

Segundo o engenheiro Marcelo Takahashi, executor do contrato pela Secretaria de Obras, a implantação do sistema de drenagem de Vicente Pires está 85% executada. “Devido à declividade de boa parte das ruas da região, a água se acumula na parte de baixo, trazendo muito incômodo à população. Agora, a captação de água será feita de forma correta”, explica.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Desde 2019, o Governo do Distrito Federal (GDF) vem mudando a cara da região administrativa. O investimento total, até maio deste ano, foi de R$ 275,2 milhões e envolve serviços, como pavimentação das vias, construção de calçadas e meios-fios, pontes construídas, além de mais de 125 quilômetros de redes de água pluvial criadas.

Reformas em execução atualmente em Vicente Pires:

Rua 10 B — Finalização da rede de drenagem pluvial (por meio do tunnel liner) e pavimentação do trecho final da via (200 m)

Extensão da rede de drenagem: 279 m

Situação: 100 m executados

Rua 4A — Finalização da rede de drenagem pluvial

Extensão da rede de drenagem: 930 m

Situação: 850 m executados

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Rua 4 — Finalização da rede de drenagem pluvial (por meio do tunnel liner)

Extensão da rede de drenagem: 168 m

Situação: 124 m executados

*Na via, também será construída a rede de drenagem ao ar livre

Rua 12 — Início da execução da rede de drenagem pluvial

Extensão da rede de drenagem: 572 m

Situação: 30 m executados

Rua 3 — Instalação de bocas de lobo.

*Com informações da Agência Brasília