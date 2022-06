Piscina do parque Saburo Onoyama reabre nesta sexta-feira (3)

O horário de funcionamento é das 9h às 16h, de quinta-feira a domingo. O espaço de lazer estava fechado desde março de 2020

A piscina do Parque Ecológico Saburo Onoyama, localizado em Taguatinga, reabrirá a partir desta sexta-feira, 03. A novidade atende à solicitação da população local, foi realizada pelo Instituto Brasília Ambiental.

O horário de funcionamento é das 9h às 16h, de quinta-feira a domingo. O espaço de lazer estava fechado desde março de 2020, quando iniciou a pandemia da covid-19.

Segundo a Superintendência de Unidades de Conservação (Sucon) do órgão, durante o período em que não estava aberta ao público, a piscina passou por manutenção regular. Nesse retorno, a atividade de salva-vidas – critério necessário para o funcionamento – ficará, inicialmente, por conta do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF).

O superintendente em exercício de Unidades de Conservação do Instituto Brasília Ambiental, André Mendonça, explica que, com a reabertura de vários pontos de lazer nos últimos meses, os frequentadores da unidade passaram a ansiar pelo retorno do funcionamento da piscina.

“O espaço proporciona às pessoas entretenimento, convivência e diversão. Aparece como uma forma de lazer sem custo para a população e, ao mesmo tempo, como um escape diante de um período tão difícil que ainda estamos superando, que é a pandemia”, salienta Mendonça.

Outros atrativos

Criado pelo Decreto nº 17.722/1996, o Parque Ecológico Saburo Onoyama possui, além da piscina, vegetação e fauna abundantes, nascentes, 1.270 metros de trilhas pavimentadas que se interligam. No local, há também trilhas naturais, pontes de madeira, três parquinhos infantis, oito churrasqueiras, quadra de areia, quadras de esporte, área para piquenique e sede administrativa.

*Com informações do Instituto Brasília Ambiental