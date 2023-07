Centro de radiologia do Hospital Regional do Gama ganha acesso exclusivo

Em maio deste ano, o setor realizou mais de 9 mil exames de raios X e cerca de 1.100 tomografias. Diversas outras áreas da unidade também passaram por adequações

O Hospital Regional do Gama (HRG) vem passando por mais reformas. O mais recente espaço a ser transformado foi o centro de radiologia da unidade. O local conta com novos guichês de atendimento, sala de recepção e de espera, além de pintura nova e piso recém-instalado. Os pacientes que necessitarem do serviço terão, agora, acesso exclusivo, por fora do hospital, pela área ambulatorial.

A medida visa diminuir o fluxo de pessoas nas áreas hospitalares, trazendo mais conforto aos usuários do serviço, conforme explica a chefe do Núcleo de Radiologia e Imagenologia (Nuri/HRG), Tatiana Gonçalves Monteiro. “O fluxo estava todo dentro do Hospital do Gama, gerando impacto na portaria central. Com a nova organização, os pacientes ficam concentrados somente no setor de radiologia”, destaca.

As obras no local não afetaram os atendimentos. Apenas em maio deste ano, foram realizados 9.183 exames de raios X, entre casos de emergência e de pacientes internados na unidade. Em tomografia, foram 1.086 atendimentos. Já os exames de mamografia, ofertados via Sistema de Regulação, tiveram 360 vagas.

O serviço de radiologia do HRG realiza exames de raios X, mamografia, tomografia computadorizada e ultrassonografia. O Núcleo de Radiologia tem quatro salas para atendimento e conta com um mamógrafo e dois tomógrafos.

Melhorias além dos corredores

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) tem investido em adequações na estrutura da rede, por meio de contratos de manutenção assinados pela pasta. Os investimentos foram destinados a reparos nas instalações de hospitais, unidades básicas de saúde (UBSs), policlínicas, laboratórios e centros de atenção psicossocial da rede pública.

O diretor administrativo do HRG, Diego Fernandes, explica que, com os contratos, há mais organização para realizar as benfeitorias. “Conseguimos trabalhar com planejamento e isso nos dá segurança.”

Além das melhorias realizadas na radiologia, outros setores do HRG foram reformados. O pronto-socorro passou por reparos nas salas de acolhimento, de classificação de risco, na sala da gerência de emergência e na de prescrição médica. Os banheiros do setor, por sua vez, ganharam novos vasos sanitários e pias.

O centro cirúrgico também passou por manutenção. O local foi pintado e recebeu novas portas na sala de recuperação anestésica e um sistema de proteção de paredes (bate-macas). Foram feitas melhorias na parte elétrica e instalados aparelhos de ar-condicionado. “Conseguimos as melhorias na parte interna que nossos servidores haviam solicitado. Hoje, nosso centro cirúrgico tem utilização de 100%”, reforça Diego.

Na cozinha da unidade hospitalar, foram feitas trocas de luminárias e pintura do teto, entre outros serviços

Na cozinha da unidade hospitalar, foram feitas as trocas de luminárias, das portas da câmara fria e das pias, atendendo a solicitações feitas pelo Ministério Público do DF, além da pintura do teto.

As intervenções no HRG também melhoraram a acessibilidade. As rampas que dão acesso à Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e à cardiologia receberam novas pavimentações, pinturas, iluminação, instalação de bate-macas e recuperação de janelas. Até o telhado do hospital ganhou mantas de impermeabilização nas áreas que cobrem a policlínica, o ambulatório e toda a ala de internação. Além de criar um bicicletário para os servidores do hospital.

