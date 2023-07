Escola tem formação continuada em atendimento do direito de família

Qualificação também trata de cultura de paz, mediação, infância e juventude e será norteada por série de publicações idealizadas pela Easjur, que apresenta abordagem direta e objetiva sobre os principais aspectos práticos dos temas

A Escola de Assistência Jurídica da Defensoria Pública do Distrito Federal (Easjur/DPDF) realizará mais um curso de formação continuada, para permanente aperfeiçoamento da atuação de servidores da instituição. O foco é em atendimento do direito de família, cultura de paz e mediação e infância e juventude. O intuito é fornecer ferramentas para a atuação qualificada e humanizada, aperfeiçoando a assistência prestada aos usuários da Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF) e oferecendo um serviço público ainda mais humanizado, técnico e de qualidade.

Destinada aos analistas recém-empossados que atuam nas iniciais e na Gerência de Cultura de Paz e Mediação da DPDF, aos servidores que atuam nas áreas de família, infância e juventude e nos postos de atendimento do Na Hora, além de a representantes dos núcleos da DPDF, a qualificação será realizada ao longo de quatro sextas-feiras: dia 21 deste mês, 4 e 18 de agosto e 1º de setembro. O curso ocorrerá das 8h às 13h, na sede da Easjur, localizada SCN Q 1, Ed. Rossi Esplanada Business, loja 1, subsolo. As inscrições estão abertas e podem ser realizadas até o dia 19 de julho no site da Easjur.

O curso de formação continuada contará com palestras como a do juiz do Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA) André Gomma, um dos idealizadores dos métodos autocompositivos de resoluções de controvérsias no Brasil e referência nacional no tema. A aula do magistrado será realizada em 18 de agosto.

O curso será norteado pelo Trilhas de Atendimento, série de publicações idealizadas pela Easjur/DPDF que apresenta abordagem direta e objetiva sobre os principais aspectos práticos em atendimento em direito de família, gerência de cultura de paz e mediação, confecção de petição inicial na área de família, órfãos e sucessões e atendimento da infância e juventude.

“Quando há uma cultura de paz nas relações familiares, ocorrem transformações profundas que promovem o bem-estar emocional, a estabilidade e a harmonia no seio da família, com a resolução construtiva de conflitos, a melhoria na qualidade das relações, a proteção do bem-estar das crianças, a promoção da cooperação e da coparentalidade, a prevenção da violência doméstica e o fortalecimento da saúde emocional e mental”, afirma o defensor público-geral, Celestino Chupel.

Com informações da Agência Brasília