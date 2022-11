CBMDF realiza busca de vítima por afogamento no Lago de Brazlândia

Na manhã desta segunda-feira, 14, o CBMDF atendeu a uma ocorrência referente a um afogamento no Lago de Brazlândia

Na manhã desta segunda-feira, 14, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a uma ocorrência, empenhando 07 (sete) viaturas e 27 (vinte e sete) bombeiros, referente a um afogamento no Lago de Brazlândia.

Segundo o relato de um senhor, que se apresentou como amigo da vítima, informou que o banhista havia entrado no Lago, não soube dizer a hora, e não retornou à superfície.

Imediatamente os militares realizaram as buscas com mergulhadores especializados em resgate, que após diversas incursões no leito do lago, às 06h33 localizaram e resgataram o corpo de um adulto do sexo masculino.

O homem, que não teve identificação divulgada, estava com ausência de sinais vitais, sendo o óbito constatado no local.

O corpo foi entregue à perícia da Polícia Civil