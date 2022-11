Estradas de terra no Jardim Botânico são reformadas

Com a intensificação das chuvas, os núcleos rurais do Tororó e Barreiros receberam os serviços de terraplanagem e compactação

Cerca de 4,5 km de estradas rurais do Jardim Botânico foram reformados esta semana pelo programa GDF Presente. Com a intensificação das chuvas, os núcleos rurais do Tororó e Barreiros receberam os serviços de terraplanagem e compactação, com o objetivo de manter as pistas transitáveis. Um serviço solicitado via Ouvidoria do GDF por moradores das duas regiões.

No Barreiros, foram 3 km de pistas vicinais renovadas. Vias por onde passam o transporte escolar para atender a crianças que estudam no Centro de Ensino Fundamental Jataí, localizado na região. Já no Tororó, foram executados mais 1,5 km de reparos pelas equipes da administração regional e do Polo Leste do programa. Cerca de 40 toneladas de resíduos da construção civil (RCC) foram assentados nas estradas de terra.

“Aqui no Barreiros 1 e 2 temos 12 km de estradas de terra. E o reparo das vias está sendo realizado nos pontos mais críticos. Fizemos o pedido à administração regional justamente para reduzir os estragos causados pela chuva e preservar a segurança de nossa comunidade”, explicou o presidente da associação de moradores do bairro, Washington Melo. Segundo ele, foi feito um levantamento dos trechos mais danificados e repassado à administração.

De acordo com o administrador do Jardim Botânico, Jânio dos Santos, são duas regiões de grande movimento e onde é necessária toda atenção à escola. “No Tororó, as vias dão acesso aos condomínios Le Jardin. E temos também a escolinha, que fica às margens da DF-140 e na qual os ônibus precisam trafegar sem problemas para levar os alunos. São serviços essenciais”, finaliza.

